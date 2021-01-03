Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı

Acun Ilıcalı'nın 900 milyon Türk Lirası maliyetle hazırladığı Exxen 1 Ocak gününde piyasaya sunulmasıyla beraber tepkiler ve eleştirilerde üst üste gelmeye başladı. Meydana gelen sorunlardan dolayı kullanıcılar isyan etti.

Exxen platformunda bulunan reklamlı ve reklamsız üye paket seçeneği tartışması devam ederken şimdi de üyeliğin iptal edilememesi, sürekli sistemde yaşanan hatalar, sitenin çökmesi gibi sorunlar yaşandı.

Exxen platformuna bir mobil uygulaması veya akıllı TV'lerde kolay kullanımı sağlayacak bir çözümün şimdilik olmadığı ve bunun yerine bilgisayarı kablo ile bağlayın diye bir öneri vermesi de Twitter'da eleştirir yağmuruna tutuldu.

9,90 Türk Lirası ve 19,90 Türk Lirası üyelik tarifelerinin sunulduğu platform için gelen eleştirilere Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Acun Ilıcalı gelen tepkilerin üzerine resmi Instagram hesabı üzerinden "Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız" ifadeleri kullanıldı. Gelen açıklama sonrasında atılan tweetler ise gündem oldu.