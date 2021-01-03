İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak tarihinden itibaren kullanıma sunduğu Exxen dijital platformuna gelen tepkiler son bulmuyor. Exxen için gelen tepkiler sonrasında Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

03 Ocak 2021 Pazar 17:17
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Takip Et:

Acun Ilıcalı'nın 900 milyon Türk Lirası maliyetle hazırladığı Exxen 1 Ocak gününde piyasaya sunulmasıyla beraber tepkiler ve eleştirilerde üst üste gelmeye başladı. Meydana gelen sorunlardan dolayı kullanıcılar isyan etti.

Exxen platformunda bulunan reklamlı ve reklamsız üye paket seçeneği tartışması devam ederken şimdi de üyeliğin iptal edilememesi, sürekli sistemde yaşanan hatalar, sitenin çökmesi gibi sorunlar yaşandı.

Exxen platformuna bir mobil uygulaması veya akıllı TV'lerde kolay kullanımı sağlayacak bir çözümün şimdilik olmadığı ve bunun yerine bilgisayarı kablo ile bağlayın diye bir öneri vermesi de Twitter'da eleştirir yağmuruna tutuldu. 

9,90 Türk Lirası ve 19,90 Türk Lirası üyelik tarifelerinin sunulduğu platform için gelen eleştirilere Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. 

Acun Ilıcalı gelen tepkilerin üzerine resmi Instagram hesabı üzerinden "Büyük ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Aşırı yoğunluktan kaynaklanan teknik sorunlar büyük ölçüde çözüldü. İlginize layık olmaya çalışacağız" ifadeleri kullanıldı. Gelen açıklama sonrasında atılan tweetler ise gündem oldu.



Son Güncelleme: 03.01.2021 17:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AcunılıcalıExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Survivor yarışmacısı Merve Aydın kimdir? Hangi takımlarda oynadı?
Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu!
Survivor 2021 Ünlüler takımı belli oldu!
Survivor 2021 oyuncu Çağrı Atakan kimdir?
Survivor 2021 oyuncu Çağrı Atakan kimdir?
Survivor 2021 Oyuncu Öykü Çelik kimdir?
Survivor 2021 Oyuncu Öykü Çelik kimdir?
Survivor 2021 Başpehlivan İsmail Balaban kimdir?
Survivor 2021 Başpehlivan İsmail Balaban kimdir?

Popüler Haberler

Akbank müşteri hizmetlerine direk bağlanma yöntemleri
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kimdir, nereli yaşı kaç?
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2021
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Ziraat Bankası sera kredisi başvuru için gerekli belgeler 2021
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2021
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
2021 yılında torun bakım maaşı devam edecek mi? Torun bakım parası nasıl alınır
Şair Şinasi’nin 150 yıl sonunda mezarı bulundu. Mezar İstanbul’da Ayaspaşa Palas apartmanında tespit edildi
Faizsiz emeklilik sistemi emekliye ne sağlayacak? Emeklilik yatırım fonu ne demek? Emeklilik ürün ve hizmetleri ne olacak? Faizsiz emeklilik sistemi detayları
2020 Av yasağı ne zaman bitiyor? 2020 yılı balık avı yasağı hakkında açıklamalar
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA online fay hattı sorgulama nasıl yapılır?
Maske cezası yapılandırma kapsamında olacak mı? Maske cezası sorgulama ve ödeme
Şok market 21-24 Mart 2020 aktüel indirimli ürünler broşürü
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin tabirleri ve yorumları
Boğaziçi Üniversitesin ’de sular durulmuyor! Öğretim üyeleri: “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” çağrısı!
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile işten çıkartılan kişiye talih kuşu kondu
Bakan Soylu ‘2021’in ilk haberini’ açıklıyorum diyerek duyurdu
Evde bakım maaşları ne kadar oldu Ocak 2021 ? Evde bakım maaşı ödeme miktarları
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.