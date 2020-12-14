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Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?

Yeni başlayacak bilgisi geçtiğimiz günlerde gelmiş lan Exxen isimli platform hakkında Acun Ilıcalı soruları cevapladı. Ilıcalı, programın ücretli mi olacağını, platformda hangi yapımların olacağını ve kimlerin oynayacağını, belirli olan bazı dizi ve programları açıkladı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 16:39
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
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Acun Ilıcalı’dan Exxen Açıklaması Geldi! Exxen Ücretli Mi Olacak?

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı’nın kuracağı dizi ve film platformu olan Exxen sitesinden haberimiz olmuştu. Yeni bir platform olacak olan site hakkında önceki günlerde açıklama yapan Ilıcalı, Exxen içerisinde yer almak ve içindeki dizi filmleri izlemek  için belli bir  abone olma fiyatının olacağını söylemişti. Acun Ilıcalı, TV8 kanalının sahibi olduğundan Survivor, MasterChef, O Ses Türkiye gibi programların yapımcılığını üstlenmektedir. Peki yeni çıkacak olan bu platformun ücreti hakkında herhangi bir bilgi var mı? Yayına ne zaman başlayacak?

Bu tip sorular son günlerde oldukça ilgi çekmeye başladı. Ülkemizde daha önce olmamış olan bu platform içerisinde yeni yayına başlayacak olan pek çok dizi ve film olacak. Bir Youtube kanalına konuk olan Ilıcalı, platformda izleyici olmak için bir ücret olacağını ve bu ücret ile ilgili açıklama yapmıştı. İşte detayları..

Exxen Ücretli Mi Olacak?

Yeni bir konsept olarak karşımıza çıkan Exxen ve platformun ayrıntıları hakkında Ilıcalı şu açıklamaları yaptı:

“Hedefim iki versiyon yapak. Biri reklamlı, biri reklamsız olmak üzere. Reklamlı olan versiyonda iyi bir indirim uygulanacak. Bizim içeriğimizin bedava olmasının imkanı yok. Şu an için platformun içindeki içeriklerin değeri yıllık olarak 900 milyon TL civarında. 900 bin TL olduğundan dolayı ‘bunu gel bedava seyret’ deme şansımız yok. Ancak Exxen için biçilen ücreti hemen herkes ödeyebilecek.”

Ne Zaman Yayına Başlayacak?

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda sorulara cevap vermiş olan Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık tarafından gelen soruları yanıtlamış ve Exxen ile ilgili merak edilen soruları yanıtlamıştı. Yer verdiği detaylardan yola çıkarak platformun 2021 yılı itibari ile yayına başlayacağını söyledi.

Hangi Yapımlar Yer Alacak?

Cemal Can Canseven  ve Aleyna Tilki’nin başrollerini paylaşacağı bir müzikal programı olacak. Yönetmenliğinde Onur Ünlü’nün yer alacağı ve tasarımını Ali Atay’ın yapacağı, başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban’ın yer alacağı Şeref Bey isimli bir dizi olacak. Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar’ın oynayacağı, 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli bir mini dizi de platformda izleyici ile buluşacak.

Mustafa Uslu’nun yaptığı ve başrollerinde Özgü Namal’ın olacağı Hükümsüz isminde bir dizi başlayacak.

Üç tane zengin kadının hayatını anlatan Zehirli Çiçekler adlı program olacak.

Senaryosunun başında İbrahim Büyükak’ın yer aldığını bildiğimiz İlginç Bazı Olaylar programı da Exxen’de yer alacak orijinal yapımlar arasında.

Bütün dünyada ilgi çeken ve ses getiren Next Top isimli model yarışması da Burcu Esmersoy’un sunumu ile başlayacak.

Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak’ın birlikte imza atacakları bir program da platformda başlamak için geri sayımda.

Ekranlarda görmeye alışmış olduğumuz ve sevilen bir program olan sürpriz bir proje olarak Arkadaşım Hoşgeldin de programda olacak. Ayrıca Gökhan Çınar’ın Katarsis isimli yapımı da Exxen’de yer alacak bir diğer içerik olacak.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 16:39
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ExxenAcun Ilıcalı
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