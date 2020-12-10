Exxen Tv ne zaman yayın hayatına başlayacak? Exxen Tv ücretli mi yayın yapacak?

Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan Netflix benzeri bir dizi film izleme platformu olacak olan Exxen için gün sayımı başladı. İçinde pek çok sevilen yapımın yer alacağı platform yakın zamanda izleyicilerle buluşacak.

Exxen Ne Zaman Açılacak?

Acun Ilıcalı tarafından açılacak olan Exxen platformu Ocak 2021’de açılacak. İçinde farklı farklı türden yarışma, program ve belgesellerin yer aldığı Exxen’de Acun Ilıcalı’ya ozel bir model programı, belgeseller de yer alacak.

Exxen İsmi Ne Demek?

Exxen kelimesi eksenden gelmektedir. Eksen kelime anlamı olarak cismi iki eşit parçaya ayıran çizgi manasındadır.

Exxen Ücretli mi Olacak?

Yıllık 900 milyon TL değeri bulunan platformun bedava olamayacağını açıklayan Acun Ilıcalı herkesin ödeyebileceği bir ücreti olmasını planladıklarını da duyurdu. Reklamlı ve reklamsız iki versiyonu olacak olan Exxen’de birçok önemli yapım yer alacak.

Exxen’de Bulunacak Yapımlar Hangileri?

Exxen’de yeni yapımların yanı sıra birçok sevilen yapım yer alacak. Sihirli Annem’in yeni versiyonu, Şeref Bey ,Vahşi Şeyler, Hükümsüz, Zehirli Çiçekler, İlginç Bazı Olaylar, Next Top Model, Arkadaşım Hoş geldin, Katarsis ve Konuşanlar gibi pek çok yeni ve var olan yakım bulunacak.