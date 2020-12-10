İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

Exxen Tv ne zaman yayın hayatına başlayacak? Exxen Tv ücretli mi yayın yapacak?

Acun Ilıcalı'nın yeni dizi-film platformu Exxen 1 Ocak 2021'de izleyici ile buluşacak. Pek çok yeni ve sevilen yapımın yer alacağı platform hakkında konuşan Ilıcalı, herkesin ödeyebileceği bir ücretle üyelik alınabileceğini açıkladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 20:43
Exxen Tv ne zaman yayın hayatına başlayacak? Exxen Tv ücretli mi yayın yapacak?
Takip Et:

Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan Netflix benzeri bir dizi film izleme platformu olacak olan Exxen için gün sayımı başladı. İçinde pek çok sevilen yapımın yer alacağı platform yakın zamanda izleyicilerle buluşacak.

Exxen Ne Zaman Açılacak?

Acun Ilıcalı tarafından açılacak olan Exxen platformu Ocak 2021’de açılacak. İçinde farklı farklı türden yarışma, program ve belgesellerin yer aldığı Exxen’de Acun Ilıcalı’ya ozel bir model programı, belgeseller de yer alacak.

Exxen İsmi Ne Demek?

Exxen kelimesi eksenden gelmektedir. Eksen kelime anlamı olarak cismi iki eşit parçaya ayıran çizgi manasındadır.

Exxen Ücretli mi Olacak?

Yıllık 900 milyon TL değeri bulunan platformun bedava olamayacağını açıklayan Acun Ilıcalı herkesin ödeyebileceği bir ücreti olmasını planladıklarını da duyurdu. Reklamlı ve reklamsız iki versiyonu olacak olan Exxen’de birçok önemli yapım yer alacak.

Exxen’de Bulunacak Yapımlar Hangileri?

Exxen’de yeni yapımların yanı sıra birçok sevilen yapım yer alacak. Sihirli Annem’in yeni versiyonu, Şeref Bey ,Vahşi Şeyler, Hükümsüz, Zehirli Çiçekler, İlginç Bazı Olaylar, Next Top Model, Arkadaşım Hoş geldin, Katarsis ve Konuşanlar gibi pek çok yeni ve var olan yakım bulunacak.



Son Güncelleme: 10.12.2020 20:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenAcunılıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Onur Büyüktopçu yarışmacıyla mahkemelik oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu
Akrep dizisinin yayın tarihi belli oldu

Popüler Haberler

Exxen Tv ne zaman yayın hayatına başlayacak? Exxen Tv ücretli mi yayın yapacak?
A101 10 Aralık 2020 bu hafta neler var? A101 indirimli ürünler listesi
10 Aralık 2020 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
2020 Aralık Kira işyeri zam oranı ve ev kirası zam oranı ne kadar?
Güncel Kayseri fen liseleri taban puanları (2021)
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler nerelidir?
Alev Alev dizisine katılan Cem Sürgit kimdir? Bülent karakteri kimdir?
50.000 tl aylık ne kadar faiz getirir? Bankaların 50 Bin TL mevduat getirisi
Cyberpunk 2077 fiyatı ve özellikleri
O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Günlük Burç Yorumları 27 Temmuz 2019 Cumartesi- Astrolojik yıldız falınız hayatınıza nasıl yön verecek?
29 Ekim İndirim Panayırı nerede? 5. Geleneksel İndirim panayırı tarihleri
Kuaförüm Sensin Yeni Jürisi Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay hakkında bilgiler
Devletten yaşlıya, engelliye, ve dar gelirli vatandaşa 275 Milyar yardım desteği geliyor!
Kurban Bayramı kutlama mesajları - 2019 En güzel ve yeni resimli kurban bayramı tebrik mesajları
Çocukların sokağa çıkma saatleri ve günleri
Sol Yanım dizisi Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Açıkgöz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sol Yanım dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Barut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit yer aldığı dizi ve film yapımları
Mucize Doktor dizisi Ferda karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Seda Bakan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.