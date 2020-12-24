Exxen Tv ne zaman açılacak, üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?

Acun Ilıcalı’nın hayata geçirmeye çalıştığı dijital platform olan Exxen birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Daha önce Exxen’in ücretli olcağını söyleyen Ilıcalı, abonelere iki farklı seçenek sunacaklarını ve bunlardan birinin reklamlı içerik, diğerinin ise reklamsız içerik olacağını açıkladı. Reklamlı olan içeriklerin ücretleri daha uygun olacak.

Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Exxen’in fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Exxen platformunun reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı versiyon şeklinde düşündüklerini, reklamlı versiyonun üyelik ücretinin daha uygun olacağını söyleyen Ilıcalı, Exxen’in ücretsiz olmasının imkanı olmadığını söyledi.

Exxen hangi tarihte açılacak?

Acun Ilıcalı, Exxen’in yıllık bütçesinin 900 milyon TL’ye ulaştığını bu yüzden ücretsiz olamayacağını aktardı. Ilıcalı, Türkiye’de herkesin ödeyebileceği bir üyelik ücreti olacağını söyledi.

Acun Ilıcalı’nın geçen haftalarda yaptığı açıklamalarda yeni dijital platform Exxen’in 2021 yılının Ocak ayında yayın hayatına başlayacağını açıklamıştı.

Exxen de hangi yapımlar olacak?

Yeni dijital platform Exxen Tv’de yayınlanacak yapımların bazıları Şeref Bey, Sihirli Annem, Konuşanlar, Zeynep Bastık ve Konukları, Kirli Çamaşırlar ve TolgShow gibi birçok dizi ve program yeni yılda Exxen TV de olacak.