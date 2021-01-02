Exxen TV bedava hesap açma!

Exxen TV bedava üyelik açma

Exxen’i ücret ödemeden izleyebilmek için hesabınızı ücretsiz açıp 7 gün sürecek deneme sürümünü başlatıp izleyebilirsiniz. Aylık ücret alınan Exxen’i para ödemeden izleyebilmek için adınız ve soyadınızla birlikte e-postanızı girerek 7 günlük ücretsiz izleme sürenizi başlatabilirsiniz.

Exxen’i ücretsiz izleyebilmek için;

İlk olarak https://www.exxen.com/tr adresine giriş yapmalısınız

Ana sayfada yer alan 7 Gün ücretsiz izle linkine tıklamalısınzı

Karşınıza çıkan sayfadan bulunan bilgileri doldurmalısınız

Adınız, soyadınız ve e-posta adresinizi girmelisiniz

Bilgileri doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle linkine tıklamalısınz

Karşınıza çıkan sayfada sizden şifre ve telefon numaranızı girmeniz istenecektir

Telefon numarası ve şifre girdikten sonra altta bulunan sözleşmeyi onaylamalısınız

Kredi kartı bilgisini girerek 7 gün ücretsiz aboneliğinizi başlatabilirsiniz

Abonelik başlattıktan sonra profil oluşturarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

2021 Exxen TV bedava hesaplar

Exxen Tv’nin iki ayrı üyelik sistemi bulunuyor. Aylık ücretleri 9.90 TL ve 19.90 TL olan ücretlendirme 7 gün süren deneme süresinden sonra alınacaktır.

Exxen’in bedava hesapları için liste güncellemesi devam ediyor.

Exxen Premium bedava hesaplar

Exxen Tv bedava hesaplar henüz mevcut değil.