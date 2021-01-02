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Exxen TV bedava hesap açma!

Exxen’in yayın hayatına başlamasıyla birlikte bedava hesapların nasıl açılacağı merak konusu oldu. Bu haberimizde bu konuyu merak edenler için gerekli bilgileri paylaşacağız.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:51
Exxen TV bedava hesap açma!
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Exxen TV bedava üyelik açma

 Exxen’i ücret ödemeden izleyebilmek için hesabınızı ücretsiz açıp 7 gün sürecek deneme sürümünü başlatıp izleyebilirsiniz. Aylık ücret alınan Exxen’i para ödemeden izleyebilmek için adınız ve soyadınızla birlikte e-postanızı girerek 7 günlük ücretsiz izleme sürenizi başlatabilirsiniz.

Exxen’i ücretsiz izleyebilmek için;

  • İlk olarak https://www.exxen.com/tr adresine giriş yapmalısınız
  • Ana sayfada yer alan 7 Gün ücretsiz izle linkine tıklamalısınzı
  • Karşınıza çıkan sayfadan bulunan bilgileri doldurmalısınız
  • Adınız, soyadınız ve e-posta adresinizi girmelisiniz
  • Bilgileri doldurduktan sonra 7 gün ücretsiz izle linkine tıklamalısınz
  • Karşınıza çıkan sayfada sizden şifre ve telefon numaranızı girmeniz istenecektir
  • Telefon numarası ve şifre girdikten sonra altta bulunan sözleşmeyi onaylamalısınız
  • Kredi kartı bilgisini girerek 7 gün ücretsiz aboneliğinizi başlatabilirsiniz
  • Abonelik başlattıktan sonra profil oluşturarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

 Exxen Tv’nin iki ayrı üyelik sistemi bulunuyor. Aylık ücretleri 9.90 TL ve 19.90 TL olan ücretlendirme 7 gün süren deneme süresinden sonra alınacaktır.

2021 Exxen TV bedava hesaplar

 Exxen’in bedava hesapları için liste güncellemesi devam ediyor.

Exxen Premium bedava hesaplar

 Exxen Tv bedava hesaplar henüz mevcut değil.



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:51
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Anahtar Kelimeler:
ExxenBedava
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