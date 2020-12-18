Exxen Tv açılış tarihi belli oldu mu, ne zaman açılacak? Exxen Tv ücreti ne kadar olacak, ne kadar süre ücretsiz olacak?

Acun Ilıcalı’ya ait olan Exxen isimli dizi film platformu 2021’nin ilk ayında seyircileri ile buluşacak. Yakın zamanda kullanıcılara sunulacak olan platformun ücretleri ise merak ediliyor. Acun Ilıcalı’dan platforma ilişkin detaylar daha önce verilmişti.

Exxen ‘nin Üyeliği Kaç TL Olacak?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Exxen ücretinin ne kadar olduğuna ilişkin soruları yanıtladı. Ilıcalı, Exxen’in reklamlı ya da reklamsız olarak iki versiyonunun bulunacağını yıllık değeri 900 milyon TL olan bir platformun ücretsiz olamayacağını açıkladı. Ilıcalı ayrıca nerdeyse herkesin ödeyebileceği birolacağını da ekledi.

Exxen’de Bulunacak Yapımlar Hangileri?

Exxen’de yeni yer alacak yapımlar Şeref Bey, Vahşi Şeyler, Sihirli Annem, Arkadaşım Hoş geldin, Katarsis ve Konuşanlar gibi pek çok yeni yapımın yanı sıra eskiden sevilen yapımların yeni versiyonları da platform üzerinden sevenleriyle buluşacak.