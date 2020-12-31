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Exxen TV 2021 dizileri neler? EXXEN'de yayınlanacak diziler

Acun Ilıcalı’nın almış olduğu yeni dijital yayın platformu EXXEN de hangi diziler mevcut? Yayın tarihine başlamasına çok az kalan platformda büyük heyecan devam ediyor. Exxen’de hangi diziler yayınlanacak? Başrollerinde kimler oynayacak?

31 Aralık 2020 Perşembe 02:45
Exxen TV 2021 dizileri neler? EXXEN'de yayınlanacak diziler
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı satın almış olduğu dijital yayın platformunda dikkat çeken dizilere yol açıyor. 1 Ocak 2021’den itibaren hayatımızda olacak platformda hangi diziler oynayacak? 

2021 EXXEN DİZİLERİ

Sihirli Annem

2003 yılının meşhur dizisi “Sihirli Annem” çocukların vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyordu.  2021 yeni oyuncu ve kadrosu ile EXXEN’de

 

İşte Bu Benim Masalım

 Başrollerinde ünlü popçu Aleyna Tilki ve Survivor yarışmasında birinci olan Cemal Can Canseven’in oynadığı dizi daha çok gençlere hitap edecek!

Şeref Bey


Usta oyuncu Haluk Bilginer’in oynadığı dizi merak konusu olmaya devam ediyor.  Kara mizah türünde olan dizide ünlü isimler yer almakta.

 

Hükümsüz

Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, İsmail Hacıoğlu ve Alican Yücesoy gibi isimlerin bulunduğu dizi  daha çok kadın cinayetlerine dikkat çeken bir proje ile karşımıza çıkmaktadır.

 Olağan Şüpheliler

3 ev hanımının hikayesini anlatan dizide Yasemin Allen, Bennu Yıldırımlar ve Ceren Moray başrolde. Konusu ile farklılık yaratan dizi ise oldukça merak konusu oldu.

Öğrenci Evi

Gençlik dizisi olan Öğrenci Evi aynı evi paylaşmakta olan 4 öğrencinin hayatlarını yaşam tarzlarını anlatmaktadır.
 

Vahşi Şeyler

Aşk ve komedi türünde olan dizi başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Aytaç Uşun ve Hazal Türesan oynayacaktır.

Yetiş Zeynep

Komedi dizisi olan Yetiş Zeynep 6 çocuklu bir aileye bakıcı olarak giden Zeynep’in yaşadıklarını anlatacaktır.
 



Son Güncelleme: 31.12.2020 02:45
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ExxenAcun Ilıcalı
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