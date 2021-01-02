Exxen, Tugay İnanoğlu ve Dostları programı sunucusu Tugay İnanoğlu kimdir?

1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayan Acun Ilcaılı’nın dijital içerik platformu Exxen programları merak edilmeye devam ediyor. Yayın hayatına başlayan Exxen’in en merak edilen programı Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları programı oldu.

Tugay İnanoğlu kimdir?

Veteriner hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları programı adından da anlaşılacağı gibi hayvan dostlarımızın dünyasını anlatacak.

İnanoğlu Veteriner Kliniği’ni açtıktan sonra Youtube’ye içerik üreten Tugay İnanoğlu Exxen platformuna transfer oldu. Hayvanlar ile geçirdiği zamanları eğlenceli şekilde aktaran Tugay İnanoğlu ülkemizin en başarılı veteriner hekimlerinden bir tanesidir.

Tugay İnanoğlu sosyal medya hesabı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İnanoğlu’nun 20 binden fazla takipçisi bulunuyor. Instagram hesabında 19 gönderisi olan İnanoğlu paylaşımları ile dikkat çekiyor.