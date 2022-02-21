Exxen Tosun dizisi oyuncu kadrosu !

Exxen'in yeni yapımları arasında olacak olan Tosun'un oyuncu kadrosu belli oldu.Tosun dizisinin oyuncu kadrosunda Utku Çorbacı ve Yetkin Dikinciler yer alıyor. Dizide Tosun karakterine hayat verecek olan ünlü isim ise Utku Çorbacı.

Özer Feyzioğlu'nun yönetmen koltuğunda olduğu Tosun dizisinin çekimleri Haziran'da başlayacak. Dizinin en geç Eylül ayında Exxen'de yayınlancağı tahmin ediliyor. 6 bölüm şeklinde senaryosu yazılan dizinin konusu Çiftlik Bank'ın hikayesi olacak.

Tosun dizisi konusu

2016 senesinde Mehmet Aydın tarafından kurulan Çiftlik Bank'ın insanları nasıl bir araya toplayarak dolandırdığını anlatacak.

Tosun dizisi oyuncuları

Utku Çorbacı

Tosun dizisi ile ilk kez başrol deneyimini yaşayacak oyuncu olan Utku Çorbacı 1 Ağustos 1987'de (34 yaşında) Kırklareli'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde oyunculuk eğitiminin ardından genç oyuncu Galip Derviş Dizisinde canlandrdğı Metin karakteri ile tanınmıştır. Genç oyuncu daha önce de Yaralı Kuşlar dizisinde Bahadaır karakterini canlandırmıştır. 1.90 cm boyunda ve 88 kilo olan Utku Çorbacı yeteneği ile Tosun dizisinde önemli bir yükseliş yaşamak istemektedir.

Yetkin Dikinciler

Yetkin Dikinciler 15 AAğustos 1969 yılında İatanbul'da doğmuştur. 52 yaşında olan Yetkin Dikinciler Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında oyunculuk eğitimi almıştır. Bahtiyar Ölmez dizisi ile akıllara kazınan Yetkin Dikinciler, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kara Ahmed Paşa karakteri ile rol almış ve cok beğenilmiştir. 2014 yılında Aslı Orcan ile dünya evine giren Yetkin Dikinciler 1.94 cm boyunda ve 80 kilo ağırlığındadır.