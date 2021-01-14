İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Exxen Tolgshow Filtresiz yeni bölüm konuğu kim olacak?

Exxen platformunda yayınlanan Tolgshow Filtresiz programının yeni bölüm konuğunun kim olacağı ortaya çıktı. Eğlenceli skeçlerin yer aldığı programın yeni bölümü yayın Exxen'de yayında olacak.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:23
Exxen Tolgshow Filtresiz yeni bölüm konuğu kim olacak?
Takip Et:

Yeni yılda yayın hayatına başlayan Exxen platformunda birçok dizi ve program yer alıyor. Platformun en çok izlenen yapımlarından biri olan Tolgshow Filtresiz, bu hafta da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen komedi programın bu haftaki konuğu belli oldu.

Exxen Tolgshow Filtresiz’in yeni bölüm konuğu kim?

25 Film tarafından hazırlanan ve Tolga Çevik’in eğlenceli skeçleriyle izleyicileri kahkahalara boğduğu programın ilk bölüm konuğu İbrahim Büyükak olmuştu. Programın yarın yayınlanacak yeni bölümüne ünlü oyuncu Aslı Enver konuk oluyor. Aslı Enver’li Tolgshow Filtresiz’in 2.bölümü yarın Exxen platformunda yayında olacak.



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenTolgshow FiltresizAslı EnverTolga Çevik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti

Popüler Haberler

Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmenin anlamı
Süper Emeklilik sistemi niçin uygulanır? 2021 Süper emeklilik sistemi yeniden gündeme alındı
Exxen Tolgshow Filtresiz yeni bölüm konuğu kim olacak?
intibak zammı nedir? 2021 İntibak zammı ne zaman yapılacak?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
Evde cilt bakımı yapmak için harika 5 maske tarifi 2021
En dikkat çekici kadın saç modelleri listesi ve resimleri 2021
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2021 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Yıpranmış ve cansız saçlara evde bakım nasıl yapılır? 2021 Yıpranmış ve cansız saçlar için karışımlar
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterine Doğukan Güngör hayat veriyor
Trendyol'dan Wayfair iddialarına jet açıklama!
Halkbank Koronavirüs Borç Erteleme ve Yapılandırma Başvurusu
KYK Yurt Yönetim Memurluğu şartları ve başvuru detayları
League of Legends Wild Rift ne zaman çıkacak? Merakla beklenen Wild Rift oyunu Türkiye çıkış tarihi belli oldu
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nelerdir? 2021 Deniz Harp Okulu hakkında bilinmesi gerekenler
Erken emeklilikten kimler yararlanabilir? 2021 nasıl erken emekli olabilirim?
Kömür yardımı ne zaman yapılır? 2021 kömür yardım başvuru şartları
Diyetisyen ne kadar maaş alır? 2021 Diyetisyen maaşı ne kadardır?
Hangi hastalık malulen emeklilik için yeterlidir? Malulen emeklilik şartları 2021
Bim'de satılan Bilicra akıllı çocuk saati nasıl alınır mı? Bilicra akıllı çocuk saati inceleme ve kullanıcı yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.