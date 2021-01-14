Exxen Tolgshow Filtresiz yeni bölüm konuğu kim olacak?

Yeni yılda yayın hayatına başlayan Exxen platformunda birçok dizi ve program yer alıyor. Platformun en çok izlenen yapımlarından biri olan Tolgshow Filtresiz, bu hafta da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Sevilen komedi programın bu haftaki konuğu belli oldu.

Exxen Tolgshow Filtresiz’in yeni bölüm konuğu kim?

25 Film tarafından hazırlanan ve’in eğlenceli skeçleriyle izleyicileri kahkahalara boğduğu programın ilk bölüm konuğu İbrahim Büyükak olmuştu. Programın yarın yayınlanacak yeni bölümüne ünlü oyuncukonuk oluyor. Aslı Enver’li Tolgshow Filtresiz’in 2.bölümü yarın Exxen platformunda yayında olacak.