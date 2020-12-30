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EXXEN Tolgshow Filtresiz ne zaman başlayacak?

Tolgshow Filtresiz ne zaman başlıyor? Tolgshow Filtresiz komedi programı nerede yayınalanacak? Tolgshow Filtresiz kadrosunda kimler yer alacak? Tolgshow Filtresiz programının konusu ne olacak? Tolga Çevik kimdir? Tolga Çevik hangi projelerde yer aldı? Tolga Çevik kimle evli? Herkes Tolgshow Filtresiz programının ne zaman başlayacağını merakla araştırıyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:21
EXXEN Tolgshow Filtresiz ne zaman başlayacak?
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Exxen’de Yayınlanacak Olan Tolgshow Filtresiz Programının Fragmanı Yayınlandı! Tolgshow Filtresiz Ne Zaman Başlıyor?

Herkes Acun Ilıcalı’nın yeni çıkardığı Exxen adlı dijital intenet platformunda yer alacak olan Tolgshow Filtresiz programının ne zaman yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

Exxen platformunda yayınlanacak olan Tolgshow Filtresiz programının fragmanları ve tanıtım filmleri yayınlanmaya devam ediyor. Herkes Tolgshow filtresiz programının ana karakteri olan Tolga Çevik’in kim olduğunu merakla araştırıyor.

Exxen Tolgshow Filtresiz Komedi Programı!

Arkadaşım Hoş geldin ve Tolgshow şovlarından herkesi kahkahaya boğan Tolga Çevik Exxen’de ekranlara geri dönüyor. Programın yönetmenliğini Fırat Doğu Parlak yapacaktır. Makyöz Suzan Kardeş ise programda yerini alarak ekranlar karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tolgshow Filtresiz programı Exxen’de 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayarak seyircilin karşısına çıkacaktır. Tolga Çevik’in sahne arkadaşı olan Minik’te programda yerini alacaktır.

Tolga Çevik Kimdir?

Tolga Çevik, 12 Mayısıs 1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çevik, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve aynı zamanda komedyendir. Bahariye İlkokulu’nu bitirerek Özel Doğuş Lisesi’nde ortaokul ve lise eğitimini tamamlamıştır. Bu okulda ilk kez tiyatro çalışmalarına katılmıştır. Liseler arasında yapılan yarışmada en iyi oyuncu ödülünü almayı başarmıştır. Tolga Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavında başarısız olarak Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katılmıştır. 1996 yılında ise Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Buradaki aldığı eğitim süresinde Amerikalı aktör Robin Williams’tan da eğitimler almıştır.

Tolga Çevik, Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında dünya evine girmiştir. Çevik’in 1 kız(Tuna) 1’de erkek(Tan) olmak üzere 2 çocuğu vardır.

Komedi Dükkanı adlı programı TV8 daha sonra TRT ve Star TV'de 2010-2011 sezonunda açmıştır. 15 Haziran 2011 tarihinde program "Yolun Sonu" adlı bir bölüm ile noktalanmıştır. Arkadaşım Hoşgeldin adlı Avrupa tunesini bitirdikten sonra, 31 Aralık 2013 den itibaren Kanal D'de yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin oyunu 2015 Ocak ayında final yapmıştır. 2016'da ise "Müdür Ne'aptın " final yapmıştır.

Şimdi ise Exxen’de Tolgshow Filtresiz ile yayın hayatına devam edecektir.


https://youtu.be/Xs3FAFl-4eQ


Son Güncelleme: 30.12.2020 21:21
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Anahtar Kelimeler:
ExxenTolgshow FiltresizTolga ÇevikAcun IlıcalıKomedi ProgramıExxen İnternet Platformu
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