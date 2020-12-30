Exxen Tolgshow Filtresiz 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Exxen dijital platform sürprizleri açıklamaya devam ediyor. Tolgshow Filtresiz programını Tolga Çevik sunacak. Geçmişte sevilen Tolga Çevik projeleri, Exxen platformu üzerinde devam edecek. Tolgshow Filtresiz programının ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Exxen, Acun Ilıcalı tarafından geliştirilmiştir. İntenet televizyon projesidir. 1 Ocak itibariyle hizmet sunmaya başlayacaktır. Geçmiş dönemlerde reyting rekorları kıran ve seyirci tarafından çok sevilen Tolga Çevik, Exxen platformunda sevenleriyle buluşacak. Programın ismi göz önüne alınarak sansür olmayacağı düşünülmektedir. Müstehcen şakalara sıklıkla yer veren Çevik, talkshow programına devam etmektedir. Tolga Çevik, programının fragmanını Instagram’ da sevenleriyle paylaştı.

Fırat Doğu Parlak yönetmen koltuğunda olacak. İkilinin atışmalarını izleyici severek izliyordu.

Tolga Çevik kim?

1974 doğumludur. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Başarılı ve sevilen bir komedyendir. 2004’ te Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile evlenmiştir. Eski programlarında Cem Yılmaz’ı konuk olarak almıştır. Tuna ve Tan isminde iki çocuğu vardır. 2010 senesinde ekranlarda yer almıştır. Arkadaşım Hoşgeldin programıyla yıldızı parlamıştır. 2016’ da Müdür Ne Yaptın ile ekranlara veda etmiştir.