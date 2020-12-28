Exxen Tolga Çevik Tolgshow ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilecek olan yeni dijital platform EXXEN, birbirinden güzel bir çok yapım ile iddialı bir şekilde geliyor. Bu yapımlardan bir tanesi ise ekranların sevilen ve uzun bir süredir özlenen ismi Tolga Çevik’i barındıran Tolgshow’dur. Bir süredir sevenlerinden uzak kalan Tolgshow, Exxen platformu ile geri geliyor. Hem de bu sefer programda sansür olmayacak. Müjdeli haber ise Tolga Çevik’in Instagram adresinden paylaştığı tanıtım videosu ile oldu. Yani Tolgshow bütün komikliği ile sansürsüz bir şekilde ekranlara geri dönüyor.

Tolgshow Exxen’ de!

İzleyicileri; Arkadaşım Hoş geldin ve Tolgshow programları ile gülmekten kendinden geçiren Tolga Çevik, yeni dönemde Exxen ile tekrar izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Fırat Doğu Parlak’ın olduğu , makyöz Suzan Kardeş’in de bulunduğu Tolgshow ekranlara geri dönecek. Tolga Çevik ile Tolgshow, Exxen platformlarından sansürsüz bir şekilde izlenebilecek. Programı seyretmek isteyenler ise 1 Ocak 2021 tarihinden sonra Exxen’e giriş yapabilir.

Tolga Çevik

1974 senesinin Mayısıs 12’sinde dünyaya İstanbul’da gözlerini açmıştır Tolga Çevik. Kendisi en çok komedyenliği ile ön plana çıksa da; Türk tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğu da yapmaktadır. Çevik’in eğitim hayatı Bahariye ilkokulunda başlamış, ardından Çevik; Özel Doğuş Lisesi’ne geçiş yapmıştır ve burada hem ortaokulunu hem de lise eğitimini tamamlamıştır. Kendisi tiyatro sanatı ile de Özel Doğuş Lisesi’nde tanışmış ve Liseler arası tiyatro yarışmalarında en iyi oyunculuk ödülünün sahibi olmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanamayan Tolga Çevik, Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katılmıştır. 1996 senesinde Central Missouri State Üniversitesinin Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Kendisi Amerika’da gittiği üniversitede Robin Williams ile eğitim almıştır.

2004 senesinde; Cem Yılmaz’ın kardeşi olan Özge Yılmaz ile dünya evine girmiştir. Kendisinin bir kızı ve bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Kızının adı Tuna oğlunun adı ise Tan’dır.

Komedi Dükkanı adlı yapım ile TV8 ve sonrasında TRT, Star TV gibi kanallarda sezon sezon yer almıştır. 2010-2011 senesinde yeni sezonu açılan program; 15 Haziran 2011 tarihi ile “Yolun Sonu” bölümüyle final yapmıştır. Bu programın ardından “Arkadaşım Hoşgeldin” adlı program ile Avrupa Tunesi yapmış. Bu tunenin bitiminden sonra 31 Aralık 2013 tarihinde Kanal D’ de yayınlanmaya başlanan Arkadaşım Hoşgeldin adlı yapım 2015 senesinin Ocak ayında final yaparak ekranlardan ayrılmıştır. 2016 senesinde ise sezonu “Müdür Ne’aptın” başlamış ve aynı sene final yapmıştır. Şimdilerde ise Tolga Çevik; Exxen ile ekranlara geri dönecektir.