Exxen, Tasarım Evler sunucusu Ömer Şanlı kimdir?

Acun Ilıcalı tarafından duyurulan Exxen platformu yeni yılla birlikte yayın hayatına başladı. Tasarım Evler programının sunuculuğunu üstlenen Ömer Şanlı ise merak ediliyor.

Tasarım Evler formatı nedir?

Ülkemizde mimari açıdan farklı olan evleri bulacak ve bu evler üzerine yorumlar yapacak olan Ömer Şanlı tasarım olarak farklı olan evleri izleyicileri ile paylaşacak.

Ömer Şanlı kimdir?

Ömer Şanlı sosyal medya hesabı

16 Eylül 1993 İzmir’de dünyaya gelen Ömer Şanlı Gediz Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra 2014 yılında Youtube üzerinden çektiği videolar ile tanınmaya başladı. Videolarda kullandığı üslup, diksiyon ve mimikleri ile büyük beğeni toplayan Ömer Şanlı Exxen platformuna transfer olarak yayınlarına devam edecek.

Instagram hesabında 554 paylaşımı olan Ömer Şanlı’nın hesabında 94,5 binden fazla hayranı vardır. Aktif olarak paylaşımlarına devam eden Ömer Şanlı paylaşımları ile dikkat çekmektedir.

Ömer Şanlı’nın sevgilisi var mı?

Uzu n zamandır ilişkisi olan Ömer Şanlı geçtiğimiz dönemlerde kız arkadaşı ile dünya evine girmiştir. İlerleyen günlerde düğün yapmak isteyen Ömer Şanlı salgın nedeni ile düğünü erteleme kararı aldığını belirtti.