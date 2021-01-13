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EXXEN Survivor Cup yarışmacıları kimler?

Exxen'de yayınlanan yeni yarışma olan Survivor Cup büyük bir ilgi uyandırdı. Televizyonda yayınlanan Survivor yarışmasının farklı bir versiyonu olan Exxen Survivor Cup yarışmasının yarışmacıları merak edildi. Tüm detaylar haberimizde..

13 Ocak 2021 Çarşamba 01:55
EXXEN Survivor Cup yarışmacıları kimler?
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Yeni dijital platform olan Exxen adından söz ettirmeye devam diyor. Birbirinden ilginç ve eğlenceli programları olan Exxen, Survivor yarışmasının farklı bir biçimini de Cup ismi ile bizlere sunuyor.

Cup isimli yarışmayı merak eden kişiler Exxen’e giriş yaparak hemen programı izleyebilirler. 

Exxen için özel olarak hazırlanan Cup yarışması, Tv8’de yayınlanan Survivor yarışmasının bir farklı biçimi olarak karşımıza çıkmakta. Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu olan Exxen’de başlayan Cup programının yarışmacıları da oldukça merak edildi. 

  

CUP YARIŞMACILARI 

-Sema Aydemir 

- Seda Ocak

- Sahra Işık

- Nagihan Karadere

- Elif Gören

-Birsen Bekgöz

-Hakan Hatipoğlu

-Avatar Atakan

- Yusuf Karakaya

-Anıl Berk Baki

-Berkan Karabulut

-Sercan Yıldırım 

 

Survivor’ın başarılı yarışmacılarından seçilen Exxen Survivor yarışmacıları büyük bir ilgi uyandırdı. Yarışma da 6 kadın ve 6 erkek olmak üzere toplam 12 kişi yarışacak. Her takımda 6 kişi bulunacak. Yarışma 2 hafta sürecek. 



Son Güncelleme: 13.01.2021 01:55
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SurvivorCupExxen
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