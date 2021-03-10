Exxen Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Survivor 2021 birleşme partisi Survivor izleyicilerine Exxen sürpriz yapacak. 24 Mart’ta ‘Dominik’e Uçak Kalkıyor’ başlığı ile 100 Survivor sever izleyicisi ve Exxen kullanıcılarını Dominik’e gönderecek. 100 Survivor sever kişileri için Dominik uçak bileti hazır. Peki Survivor birleşme partisine katılmak için hangi başvuru formunu doldurmak gerek?

Survivor birleşme partisi hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı 24 Mart tarihi hakkında önemli duyuruda bulundu. Dominik Cumhuriyeti’ne uçak bilet de dahil olurken dijital yayın platformu olan Exxen kullanıcılarından 50 kişi seçeceklerini ve 1 kişi ile birlikte Dominik adasına gideceğini söyledi. Birçok kişi tarafından sevilerek izlenen yarışma 2021 yılına özel bir ilk yaparak birçok izleyiciyi sevindirdi. Türkiye vatandaşı için özel olarak hazırlanan bu başvurular 2021 birleşme partisine gitmeye hak kazanabilir. Ünlüler ve Gönüllüler takımının birleşmesini exxen üyesi ve survivor sever izleyicisi katılabilecek.

Survivor 2021 birleşme partisi ne zaman?

Ünlü televizyoncu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada birçok kişiyi heyecanlandırırken Survivor ’da birleşme partisine çok az bir süre kaldığına değindi. 100 Survivor sever kimin olacağı birçok kişi tarafından merak edilirken Acun Ilıcalı 1 Ocak 2021 tarihinde kurduğu Dijital yayın platformu olan ‘Exxen’ için 50 kişinin arasından bir kişi ile 23 Mart’ta Türkiye’den alacak ve 24 Mart’ta Dominik Cumhuriyeti’ne götürecek.

Survivor 2021 birleşme partisi çekilişi başvurusu!

Acun Ilıcalı’nın birleşme partisi hakkında 24 Mart tarihini açıklarken Exxen’in ocak ayından bu yana 1 milyon kullanıcısına ulaştığını söyledi.

18 yaşından büyük olmak şartı ile Survivor 2021 çekilişine herkes katılabilir. Pasaport olma şartı gerekli ve ayrıca vize zorunluluğunda olmadığı açıklandı. Birleşme partisine sadece Türkiye’ deki vatandaşlar için geçerli olduğu söylenirken son başvuru tarihi 11 Mart 2021 saat 23.59’a kadar süreceğini açıklandı. Başvurular exxen.com sitesi üzerinden iletişim bilgilerinin girilmesi halinde başvurular kabul edilecek.

Survivor 2021 Birleşme partisi çekiliş sonuçları belli oldu mu?

11 Mart 2021 saat 23.59’a kadar yapılacak olan başvurular exxen.com sitesi üzerinden kabul edilecek. Exxen Survivor partisi çekiliş sonuçları 2 gün sonrasında yani 13 Mart 2021 tarihi ile ‘Akşam’ gazetesinde kimin kazandığı belli olacak.

Sonuç olarak Exxen birleşme partisi çekiliş sonuçları asil ve yedekler bu şekilde açıklanacak. Asil başvurular ise 17 Mart tarihi olarak belirlenirken son başvurular ise 21 Mart tarihi olacağı söylendi.

Ayrıca exxen’e üye olmayan kişiler partiye katılabilmek için dijital yayına üye olabilir ve birleşme partisi için başvuruda bulunabilir. Her sene düzenlenen birleşme partisinde Survivor 2021 bu yıl 24 Mart tarihinde net tarih kazandı.