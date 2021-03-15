Exxen Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın ortalarına az bir süre kala Survivor tarihinde bir ilk gerçekleşecek.

Acun Ilıcalı, Survivor 2021’in birleşme partisine 50 kişiyi yanında bir kişi alarak adaya davet etti. Exxen platformu üzerinden Survivor 2021’e katılacak isimlerin çekilişe katılması istendi.

Exxen birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır?

Exxen Survivor birleşme partisi şartları

Survivor 2021’in birleşme partisinde Dominik’e gelecek olan 100 kişilik kontenjan yapılacak çekilişle belirlenecek. Dominik bileti kazanan kişiler 24 Mart tarihinde Dominik’e gidecek. Öte yandan Dominik’e gitmeye hak kazanan kişilerin vize yaptırması gerekmiyor. Survivor birleşme partisi çekilişi ise 14 Mart 2021 tarihinde sona erdi.

Survivor birleşme partisi çekiliş başvuruları exxen.com sitesi üzerinden yapıldı. Çekilişe katılacak kişilerin katılım formunu doldurduktan sonra iletişim bilgilerini de girmesi istendi.

Öte yanda 14 Mart 2021 tarihinde sona eren başvuruların sonuçları 15 Mart 2021 tarihinde saat 15:00’de açıklanacak. Başvuru sonuçları açıklandığında içeriğimizde sonuçları bulabilirsiniz. Ayrıca sonuçlar Akşam gazetesinde de yayınlanacak.