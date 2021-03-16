İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Exxen Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Ekranların en s-çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'un birleşme partisine çok az bir zaman kaldı. Bu sene birleşme partisine Exxen, yapılacak çekiliş sonucunda 100 kişiyi Dominik'e götürecek. İşte konuya ilişkin detaylar...

16 Mart 2021 Salı 17:59
Exxen Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Takip Et:

Gündemde yer alan konular arasında Exxen’in yaptığı çekiliş sonuçları yer alıyor. Exxen’ üye olan 50 kişi ve bir yakını Survivor 2021 Birleşme Partisine gidebilecek. Çekiliş 15 Mart 2021 günü saat 15.00’de noter huzurunda gerçekleşti. Her yıl düzenlenen birleşme partisine bu yıl ki ilgi daha fazlaydı. Bu doğrultuda katılımcılar çekiliş sonuçlarını merak eder oldu.

Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Çekiliş sonuçları açıklandığı takdirde haberimizde paylaşacağız.

Toplam katılımcı sayısı ile orantılı olarak numaralandırılmış toplarla yapılan çekiliş noter karşısında ve halka açık bir şekilde yapılacak.

Survivor 2021 Birleşme Partisi ne zaman?

Sevilerek izlenen yarışma programının en ilgi gördüğü kısım olan Birleşme Partisi, 27-28 Mart tarihinde yapılacak.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde ada konseyinde yaptığı konuşma ile birleşme partisi ile alakalı bilgiler verdi. Birleşme partisinin ilk sürprizinin dünyaca ünlü bir şarkıcının davet edildiğini ve partiden önce Survivor konseri vereceğini dile getirdi. Bu konserde Yunan yarışmacıların da yer alacağını bildirdi.

Her sene olduğu gibi bu sene de şarkı yarışması yapılacağı ve yarışmacıların şarkı söyleme yeteneklerini sahneye çıkaracağı belirtildi.  Bunun yanı sıra geçen senenin şampiyonu Cemal Can Canseven’in yarışmacılarla beraber olacağı söylendi.

Birleşme partisine katılma şartları

Belirtilen kampanya tarihleri içinde, www.exxen.com adresinden e-posta ve şifre aracılığı ile giriş yapılarak, kampanya katılım formunun içinde istenilen bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Her katılımcının 1 çekiliş hakkı vardır.  



Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SurvivorExxençekilişBirleşmePartisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fox TV Savaşçı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 5. sezon yeni tanıtımı yayınlandı!
Fox TV Savaşçı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 5. sezon yeni tanıtımı yayınlandı!
Exxen Survivor 2021 birleşme partisi çekilişi kazananlar isim listesi
Exxen Survivor 2021 birleşme partisi çekilişi kazananlar isim listesi
Halepçe nerededir? Halepçe Katliamı nedir, ne zaman yapılmıştır?
Halepçe nerededir? Halepçe Katliamı nedir, ne zaman yapılmıştır?
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi oyuncuları ve konusu
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi oyuncuları ve konusu
16 Şubat 2021 Salı günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Kanal 7, Beyaz Tv, Tv2 en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları
16 Şubat 2021 Salı günü Show Tv, Trt1, Atv, Kanal D, Fox Tv, Star Tv, TV8, Kanal 7, Beyaz Tv, Tv2 en çok izlenen kanalların gün boyu yayın akışları
Emanet 137. bölüm izle - 16 Mart Salı son bölüm Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
Emanet 137. bölüm izle - 16 Mart Salı son bölüm Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle

Popüler Haberler

E-okul neden açılmıyor, E-okul çöktü mü? 16 Mart 2021 Salı
Fox TV Savaşçı yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 5. sezon yeni tanıtımı yayınlandı!
Exxen Survivor 2021 birleşme partisi çekilişi kazananlar isim listesi
Exxen Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
Halepçe nerededir? Halepçe Katliamı nedir, ne zaman yapılmıştır?
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
18 Mart Perşembe günü okullar, bankalar açık mı, resmi tatil mi?
2021 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı!
YDS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?
Hande Erçel’in yeni sevgilisi Murat Akdoğan kimdir? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?
Tapu tescil davası dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Tapu tescil davası dilekçe örneği
Teşkilat dizisi Hulki kim? Nihat Altınkaya kim, kaç yaşında?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Pepsi 2,5 Litre şişe kapaklarında boş yok! Pepsi bedava internet kampanyası başladı!
Yaralı Kalbim 41. bölüm fragmanı 17 Mart 2021 Çarşamba yeni bölüm özeti Kanal 7
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
AGİ desteği kimlere verilir, asgari geçim indirimi kimleri kapsar? 2021
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?
Emanet 137. bölüm izle - 16 Mart Salı son bölüm Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.