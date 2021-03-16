Exxen Survivor Birleşme Partisi çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?

Gündemde yer alan konular arasında Exxen’in yaptığı çekiliş sonuçları yer alıyor. Exxen’ üye olan 50 kişi ve bir yakını Survivor 2021 Birleşme Partisine gidebilecek. Çekiliş 15 Mart 2021 günü saat 15.00’de noter huzurunda gerçekleşti. Her yıl düzenlenen birleşme partisine bu yıl ki ilgi daha fazlaydı. Bu doğrultuda katılımcılar çekiliş sonuçlarını merak eder oldu.

Çekiliş sonuçları açıklandı mı?

Çekiliş sonuçları açıklandığı takdirde haberimizde paylaşacağız.

Toplam katılımcı sayısı ile orantılı olarak numaralandırılmış toplarla yapılan çekiliş noter karşısında ve halka açık bir şekilde yapılacak.

Survivor 2021 Birleşme Partisi ne zaman?

Sevilerek izlenen yarışma programının en ilgi gördüğü kısım olan Birleşme Partisi, 27-28 Mart tarihinde yapılacak.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde ada konseyinde yaptığı konuşma ile birleşme partisi ile alakalı bilgiler verdi. Birleşme partisinin ilk sürprizinin dünyaca ünlü bir şarkıcının davet edildiğini ve partiden önce Survivor konseri vereceğini dile getirdi. Bu konserde Yunan yarışmacıların da yer alacağını bildirdi.

Her sene olduğu gibi bu sene de şarkı yarışması yapılacağı ve yarışmacıların şarkı söyleme yeteneklerini sahneye çıkaracağı belirtildi. Bunun yanı sıra geçen senenin şampiyonu Cemal Can Canseven’in yarışmacılarla beraber olacağı söylendi.

Birleşme partisine katılma şartları

Belirtilen kampanya tarihleri içinde, www.exxen.com adresinden e-posta ve şifre aracılığı ile giriş yapılarak, kampanya katılım formunun içinde istenilen bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Her katılımcının 1 çekiliş hakkı vardır.