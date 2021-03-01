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Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışması, 100 Survivor izleyicisini Dominik'e götürüyor! Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrası Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır araştırılmaya başlandı. İşte Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:57
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
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Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken Acun Ilıcalı birleşme partisiyle ilgili izleyicileri heyecanlandıran müjdeyi verdi. Survivor’ın birleşme partisinde 100 Survivor takipçisi özel uçak ile Dominik Cumhuriyeti’ne davetli olarak gidecek.

Survivor’ın yapımcısı Acun Ilıcalı, kendi kurduğu dijital platform Exxen ile 100 Survivor severi Survivor’ın kalbine, Dominik Cumhuriyeti’ne götürecek. Çekiliş ile belirlenecek 50 Exxen üyesi, seçtiği bir yakını ile ıssız adaya gitme şansını yakalayarak birleşme partisinde yer alarak, yarışmaları canlı izleyebilecek. 100 Survivor severi Dominik’e götürecek özel uçak 23 Mart’ta Türkiye’den kalkacak. Başvurular yalnızca Exxen aboneliği olan kişilerden alınacak.

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Son Güncelleme: 01.03.2021 00:57
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorExxenBirleşme Partisi
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