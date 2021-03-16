Exxen Survivor 2021 birleşme partisi çekilişi kazananlar isim listesi

Survivor 2021’de bir ilk gerçekleştiriliyor. Acun Ilıcalı bu yıl yarışmada yapılacak olan birleşme partisine 100 kişiyi davet edeceklerini duyurmuştu. Ilıcalı, Exxen platformu üzerinden yapılacak olan çekilişte 50 şanslı kişiye yanlarında bir kişiyle beraber Dominik’e gelme fırsatını sundu.

Çekiliş sonuçları 14 Mart tarihinde sone erdi ve başvuru yapan binlerce kişi başvuru sonuçlarını beklemeye koyuldu. Yapılan açıklamaya göre çekiliş sonuçları 15 Mart 2021 saat 15:00’de gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçlarını yine Exxen platformu üzerinden yayınlanacak olup, çekilişte hak kazanan kişilerin listesi Akşam gazetesinde de yayınlanacak.

Çekilişte Dominik’e gitmeye hak kazanan şanlı 100 kişi 24 Mart tarihinde 4 gece 5 gün boyunda Acun Medyanın konuğu olacak ve Survivor 2021 yarışmacılarıyla birleşme partisinde buluşacak.