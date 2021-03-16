Exxen Survivor 2021 birleşme partisi çekilişi kazananlar isim listesi

Survivor 2021’de bir ilk gerçekleştiriliyor. Acun Ilıcalı bu yıl yarışmada yapılacak olan birleşme partisine 100 kişiyi davet edeceklerini duyurmuştu. Ilıcalı, Exxen platformu üzerinden yapılacak olan çekilişte 50 şanslı kişiye yanlarında bir kişiyle beraber Dominik’e gelme fırsatını sundu.
Çekilişte Dominik’e gitmeye hak kazanan şanlı 100 kişi 24 Mart tarihinde 4 gece 5 gün boyunda Acun Medyanın konuğu olacak ve Survivor 2021 yarışmacılarıyla birleşme partisinde buluşacak.
Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59