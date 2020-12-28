Exxen Sürprizimiz Var programı katılım şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu olan Exxen alınan bilgilere göre 1 Ocak tarihi ile duyurulacak. Programlar ve yarışmalar bir bir açıklanırken en dikkat çeken yapım Sürprizimiz Var oldu. Sürprizimiz Var yarışmasına nasıl başvuru yapılabileceği ise araştırmaya devam ediyor.

Exxen Sürprizimiz Var başvurusu nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan Sürprizimiz Var programı farklı formatı ile dikkat çekiyor. Sevdiği kişiye sürpriz yapmak isteyen kişilerin hayallerinin gerçekleştirileceği programa başvuruların nasıl yapılacağı ise merak ediliyor.

Exxen Sürprizimiz Var başvuru formu

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/surpriz/1 adresi üzerinden yapılacak başvurularda alanların doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. ne kadar çok detay ve bilgi verilirse sürprizin hazırlanması o kadar iyi olur açıklamaları yapılırken sevdiğiniz kişi o kişinin sevdiği şeyler hakkında pek çok farklı soru bulunmaktadır.