Exxen Stalk Show programında sunuculuk yapan Tik Tok fenomenleri Zeybik ve Selinay Yalçın kimdir?

Exxen dijital platformun yayın hayatına başlamasıyla beraber ekranlara gelmeye başlayan Stalk Show programında sunuculuk yapan Zeybik ve Selinay Yalçın ilgi odağı oldu. Stalk Show sunucuları Zeybik ve Selinay Yalçın’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Exxen platformunda yayınlanmaya başlayan Stalk Show programını ünlü Tik Tok fenomenleri Zeynep Sürmeli (Zeybik) ve Selinay Yalçın sunmaktadır. Program özellikle gençlerin ilgisini çekmiştir. Yayına başladığı gün itibariyle dikkat çeken program, Exxen üzerinde yayınlanmaktadır.

Exxen Stalk Show

Programda stalkın ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiğinin noktaları anlatılacaktır. Artık günümüzde stalk yapmayan yok denilebilecek kadar az durumdadır. İşte bu stalk yapma anında hata yapılmaması için önerilerde bulunacaklar. Yakalanmadan ve hata yapmadan stalk yapmayı öğreteceklerdir. Gençlerin ilgisini çeken bu programı ünlü Tik Tok fenomenleri Zeybik ve Selinay Yalçın sunacak.

Stalk Show sunucusu Zeybik’in gerçek adı nedir?

Ünlü fenomenin asıl ismi Zeynep Sürmeli’dir. Zeybik, güzel fenomenin Tik Tok ve İnstagram hesaplarında kullandığı addır.

Stalk Show sunucusu Zeybik kimdir? Zeynep Sürmeli

Stalk Show programında sunuculuk yapan Zeynep Sürmeli, instagram ve Tik Tok medyalarında oldukça fenomen birisidir. Gençlerin ilgi odağında olan Sürmeli, sosyal medya işi ile uğraşmaktadır. Ailesine oldukça bağlı olan Sürmeli’nin sesi de oldukça iyidir. Amatör olarak şarkı söyleyen Sürmeli, arada sırada söylediği şarkıları takipçileriyle paylaşmaktadır. 2017 senesinde hayatımıza giren güzel fenomen Exxen platformunda yayınlanan Stalk Show programında sunuculuk görevini üstlenmektedir. Zeynep Sürmeli’nin resmi instagram kullanıcı adı @zeybik

Stalk Show sunucusu Selinay Yalçın kimdir?

Genç fenomen 2000 senesinde İstanbul’da doğmuştur. 20 yaşında olan fenomen, Tik Tok’ta çektiği videoların sayesinde fenomenliğe ulaşmıştır. Çekmiş olduğu playback, yavaş çekim videoları ve dans videoları ile büyük kitlelere hitap etmeyi başaran ünlü fenomen güzelliği ile de ilgi odağı olmuştur. 1.68 cm uzunluğunda ve 53 kg’dır. Sosyal medya işini yapmaktadır. Yalçın, Bahçeşehir Üniversitesinde halen okumaktadır. Exxen platformunda yayınlanan Stalk Show programında sunuculuk yapmaktadır. Selinay Yalçın’ın instagram kullanıcı adı @selinayyalcn

Stalk Show sunucuları Zeybik ve Selinay Yalçın’ın kıyafetleri ve elbiseleri

Gençlerin ilgi odağında olan bu iki güzel sunucunun giymiş oldukları kıyafet ve elbiselerde merak edilmektedir. Güzelliği kadar giydikleri ile de çok konuşulan ikilinin elbiselerini nereden aldıkları bilinmemektedir. Stalk Show programında giydikleri kıyafetlerle gözleri üzerine çekmeyi başaran iki fenomenin hangi mağazadan alışveriş yaptıkları bilinmemektedir. İlerleyen zamanlarda sosyal medya hesaplarından bu konu hakkında bilgi vermeleri beklenmektedir.