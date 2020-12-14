Sihirli Annem oyuncuları kimler olacak? Exxen Sihirli Annem yeni oyuncuları ve karakterleri

Acun Ilıcalı yeni bir dijital platform kuruyor. Bu platformun adı Exxen olacak. Yeni platformda yayınlanacak dizilerden birinin Sihirli Annem olacağı açıklanmıştı. Sihirli Annem dizisinin yeni kadrosu merak edilmektedir.

Geçmiş zamanda sevilen gençlik dizilerinden biri olan Sihirli Annem, Exxen platformunda yayınlanmak üzere tekrar çekilecek. Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı, kızı Melisa’nın Sihirli Annem dizisini çok sevdiğini ve sürekli izlediğini fark edince tekrar çekmeye karar verdiğini duyurmuştu. Acun Ilıcalı’nın bu ifadeleri gündemi bir süre meşgul etmişti.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR

Bir dönemin sevilen dizilerinden olan Sihirli Annem, Gamze Özer tarafından oluşturulmuş Türk çocuk fantastik bir TV dizisidir.

Başrollerinde İnci Türkay ve Şahap Sayılgan yer almıştı. Dizide ismi Betüş olan bir peri karısı vefat eden ve iki çocuğu olan Sadık ile evleniyor. Bu evliliğin ardından başlarından maceralar geçip duruyor.

Yeni kadro belli oldu. Aşağıda Sihirli Annem yeni oyunculara yer verilmiştir:

Betüş: Açelya Topaloğlu

Sadık: Emre Altuğ

Periliçe: Lale Başar

Dudu: Nergis Kumbasar

Suzan: Hande Katipoğlu

Avni: Bülent Seyran

Eda: Tara Mcmillen

Yavuz: Ogeday Girişken

Firuze: Eylem Yıldız