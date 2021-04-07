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Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?

Exxen platformunda yayınlanan Sihirli Annem dizisinin final yapacağı açıklandı. Başrollerinde Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu'nun olduğu dizi Sihirli Annem neden final kararı aldı? İşte detaylar...

07 Nisan 2021 Çarşamba 12:03
Exxen Sihirli Annem neden final yapıyor?
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Televizyon ekranlarının unutulmayan dizilerinden Sihirli Annem dizisi Acun Ilıcalı tarafından tekrar çekilerek Exxen platformu için hazırlanmıştı. Ancak dizi istenilen başarıyı yakalayamayınca final yapma kararı aldı. İşte Sihirli Annem finali hakkında detaylar...

Sihirli Annem neden final yapıyor?

Seneler önce televizyonda çekilen ve özet bölümlerinin hala erkanlarda en fazla izlenen yapımlar arasında yer alan Sihirli Annem, Exxen platformu için yeni oyuncularla yeniden çekilmişti. Ünlü oyuncu kadrosuyla Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem dizisi final yapacak.

TV100'ün haberine göre; Exxen için Süreç Film'in hazırladığı Sihirli Annem'in 30. final bölümünün çekimleri sona erdi. Sihirli Annem, 30. bölümü ile Exxen kullanıcılarına veda edecek.

Sihirli Annem dizisi 2003'ten 2012'ye kadar ekranlarda yer almış, fantastik aile dizisi olarak büyük bir kitleye ulaşmıştı. Acun Ilıcalı da kurdğu Exxen Platformunda Açelya Topaloğlu ile Emre Altuğ'un başrollerinde olduğu Sihirli Annem dizisini seyircilerle buluşturmuştu.

Sihirli Annem dizisi oyuncu kadrosu

Dizi kadrosunda Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Lale Başar, Nergis Kumbasar, Bülent Seyran, Çiçek Acar, Eylem Yıldız ve Hande Katipoğlu gibi tecrübeli isimlerin yanında Cemre Demircan, Nisa Sofiya Aksongur ve Egemen Uysal gibi çocuk oyuncular yer aldı.

Sihirli Annem dizisnin konusu nedir?

Çocuklarıyla birlikte Normal bir yaşam süren Sadık'ın Betüş ile tanışmasının aardından hayatı tahmin edilemeyeceği şekilde değişmeye başlar.Aynı zamanda Sadık ve çocukları Betüş'ün hem insan hem de peri olduğunu bilmemektedir.



Son Güncelleme: 07.04.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
Sihirli AnnemFinalExxen
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