Exxen Sihirli Annem ne zaman başlıyor?

2021 yılının ilk gününde erişime açılacak olan Exxen platformu içerikleri gündem oldu. Platformun en merak edilen yapımlarından biri de yeniden çekilen Sihirli Annem dizisi oldu. Yayınlandığı dönem çok beğenilen dizi yepyeni kadrosuyla Exxen ekranlarında yayınlanacak. Sihirli Annem dizisi Exxen platformunun açılacağı 1 Ocak tarihinde yayınlanacak.

Sihirli Annem dizisi oyuncuları

17 yıl sonra yeniden çekilen Sihirli Annem dizisinde Emre Altuğ, Sadık karakterine hayat verecek. Dizide Betüş karakterini Açelya Topaloğlu canlandırırken Dudu Peri’yi Nergis Kumbasar canlandıracak.

Sihirli Annem dizisi

Sihirli Annem ilk olarak Gamze Özer tarafından çocuk fantastik televizyon dizisi olarak tasarlandı. Dizinin ilk versiyonunda başrolleri İnci Türkay ve Şahap Sayılgan üstlenmişti. Dizide Betüş isimli peri eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenir. Ardından aile içerisinde yaşanan anlar komik bir dille anlatılıyor. Dizi ilk olarak 2003 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanıp 2006 yılında Star TV ekranlarında geçiş yapmıştı. Ardından 131.bölümüyle 2006 yılında ekranlara veda eden dizi 2009 yılında 3 sezon daha yayınlanmış ve 240.bölümünde final yapmıştı.

Acun Ilıcalı yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran dizisi yeni kurduğu Exxen platformunda yeni oyuncu kadrosuyla 2 sezon olarak ekranlara getirecek. Sihirli Annem dizisi 2011 yılında Google üzerinden en çok aranan Türk dizilerinden biri olmuştu.