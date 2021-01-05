İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?

Exxen platformu üzerinden yayınlanmaya başlanan Sİhirli Annem'in yeni versiyonu izleyicilerin beğenisini kazandı. İzleyiciler dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı merak ediyorlar.

05 Ocak 2021 Salı 23:58
Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital dizi film izleme platformu olan Exxen 1 Ocak itibari ile izleyicilerle buluştu. Pek çok içeriğin bulunduğu Exxen’de 2000’li yılların başında genç ve çocukların severek izlediği Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu da yer alıyor.

Sihirli Annem’in Konusu Nedir?

Sihirli Annem, Betüş isimli bir perinin Sadık isminde birisi ile evlenmesini ve Betüş’ün yine peri olan annesi Dudu’nun onları ayırma çabalarının sonuç vermemesini konu almaktadır. İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan dizi 2012 yılına kadar farklı kanallarda yayınlanmıştır. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından yeniden çekilen dizi beğeni toplamıştır.

Sihirli Annem Dizisi Oyuncu Kadrosu

Emre Altuğ

Açelya Topaloğlu

Nergis Kumbasar

Hande Katipoğlu

Lale Başar

Eylül Ugan

Bülent Seyran

Nisa Sofiya Aksongur

Cemre Demircan

Egemen Uysal

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 23:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SihirliannemExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

Rapor parası hangi bankalardan alınır? Rapor parasını nasıl öğrenirim?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Kadın girişimcilere verilen devlet destekleri ve teşvikleri
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
E devlet ile trafik cezası sorgulama ve online internetten ödeme 2021
Gürsoy Vakfı burs başvurularında gereken belgeler nelerdir? 2021 yılı burs miktarı
2021 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Koltuk altı kararması neden olur, nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına çözümler
Toki evalırken kredi nasıl çekilir? 2021 Toki için kredi veren bankalar hangileridir?
Diyanet'ten Maaşını paylaş, kardeşinle yakınlaş bağış kampanyası
Yeni doğan bebek için kimlik çıkarırken ücret ödenir mi?
Trafik cezası erken ödeme indirimi nasıl hesaplanır? 2020 Trafik cezası faizi ne kadardır?
PTT 55 Bin personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak? PTT memur alım kadroları belli oldu mu?
Ziraat Bankası'ndan esnafa destek kredileri
2021 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri
65 Yaş yaşlılık maaşı için başvuruda gereken belgeler nelerdir? 2021
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Seslendirme yaparak ne kadar para kazanılır? 2021 Seslendirme çeşitleri
Kimler evde bakım maaşı alabilir? 1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları
Yeni doğan bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Anne karnında kan grubu belli olur mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.