Exxen Sihirli Annem konusu ve oyuncu kadrosu nedir?

Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital dizi film izleme platformu olan Exxen 1 Ocak itibari ile izleyicilerle buluştu. Pek çok içeriğin bulunduğu Exxen’de 2000’li yılların başında genç ve çocukların severek izlediği Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu da yer alıyor.

Sihirli Annem’in Konusu Nedir?

Sihirli Annem, Betüş isimli bir perinin Sadık isminde birisi ile evlenmesini ve Betüş’ün yine peri olan annesi Dudu’nun onları ayırma çabalarının sonuç vermemesini konu almaktadır. İlk bölümü 2003 yılında yayınlanan dizi 2012 yılına kadar farklı kanallarda yayınlanmıştır. 2021 yılında Acun Ilıcalı tarafından yeniden çekilen dizi beğeni toplamıştır.

Sihirli Annem Dizisi Oyuncu Kadrosu

Emre Altuğ

Açelya Topaloğlu

Nergis Kumbasar

Hande Katipoğlu

Lale Başar

Eylül Ugan

Bülent Seyran

Nisa Sofiya Aksongur

Cemre Demircan

Egemen Uysal