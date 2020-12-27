İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı

Acun Ilıcalı'nın Ocak ayı itibari ile yayın hayatına başlayacak olan dijital platformu Exxen'in en çok merak edilen yapımı Sihirli Annem. Dizinin kadrosu belli oldu. Detaylar haberimizde yer alıyor.

27 Aralık 2020 Pazar 17:35
Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı
Takip Et:

Bir dönem hem küçükler hem büyükler tarafında ilgi ile izlenen Sihirli Annen dizisini yeni versiyonunun yapılacağı biliniyordu. Dizinin Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen’de yayınlanacağı da öğrenilmişti. Bu bilgiler sonrası en çok merak edilen konu ise dizinin kadrosu olmuştu. Merakla beklenen o kadro açıklandı. Dizide yer alacak isimler ve canlandıracakları roller belli oldu.

Periliçe rolünde Çiçek Acar’ı

Yankı rolünde Aras Özdoyran’ı

Firuze rolünde Eylem Yıldız’ı

Tuğçe rolünde Nisa Sofia’yı

Yavuz rolünde Ogeday Girişken’i

Eda rolünde Tara MacMillan’ı

Avni rolünde Bülent Seyran’ı

Suzan rolünde Hande Katipoğlu’nu

Perihan Peri rolünde Nergis Kumbasar’ı

Dudu rolünde Lale Başar’ı

Çilek rolünde Eylül Ugan’ı

Cem rolünde Egemen Uysal’ı

Tuğçe rolünde Cemre Demircan’ı

Sadık rolünde Emre Altuğ’u

Betüş rolünde ise Açelya Topaloğlu’nu göreceğiz.



Son Güncelleme: 27.12.2020 17:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SihirliannemExxenAcunılıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!
İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!
Survivor fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Survivor fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Exxen aylık kaç lira olacak?
Exxen aylık kaç lira olacak?
Masterchef kereviz böreği nasıl yapılır? Kereviz Böreği tarifi ve malzemeleri
Masterchef kereviz böreği nasıl yapılır? Kereviz Böreği tarifi ve malzemeleri

Popüler Haberler

Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?
Eltilerin Savaşı ve Ağır Romantik ilk kez Show TV'de
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yılbaşı özel konukları kim?
2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?
Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı
Doya Doya Moda programının jüri üyesi Kemal Doğulu yarışmadan neden ayrıldı?
Odeabank personel alımı tarihi ve şartları
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel bölüm konukları
2020 PMYO başvurusu ne zaman? Polis alımı şartları neler?
Trabzonspor Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri ve Cyberpunk 2077 satış fiyatı
Gain TV aylık abonelik ücretleri ne kadar olacak?
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2020
Exxen Fight CLub dövüşçüleri kimler oldu? Fight CLub yarışmacı isimleri ve bilgileri
Soğuk Lipoliz tedavisinin ücretleri nedir? Soğuk Lipoliz tedavisi nasıl uygulanır?
KYK burs ilk ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? KYK ilk ödemeler yattı mı?
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2020 İKEA çalışma günleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.