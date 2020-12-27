Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı

Bir dönem hem küçükler hem büyükler tarafında ilgi ile izlenen Sihirli Annen dizisini yeni versiyonunun yapılacağı biliniyordu. Dizinin Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen’de yayınlanacağı da öğrenilmişti. Bu bilgiler sonrası en çok merak edilen konu ise dizinin kadrosu olmuştu. Merakla beklenen o kadro açıklandı. Dizide yer alacak isimler ve canlandıracakları roller belli oldu.

Periliçe rolünde Çiçek Acar’ı

Yankı rolünde Aras Özdoyran’ı

Firuze rolünde Eylem Yıldız’ı

Tuğçe rolünde Nisa Sofia’yı

Yavuz rolünde Ogeday Girişken’i

Eda rolünde Tara MacMillan’ı

Avni rolünde Bülent Seyran’ı

Suzan rolünde Hande Katipoğlu’nu

Perihan Peri rolünde Nergis Kumbasar’ı

Dudu rolünde Lale Başar’ı

Çilek rolünde Eylül Ugan’ı

Cem rolünde Egemen Uysal’ı

Tuğçe rolünde Cemre Demircan’ı

Sadık rolünde Emre Altuğ’u

Betüş rolünde ise Açelya Topaloğlu’nu göreceğiz.