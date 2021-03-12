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Exxen Sihirli Annem 11. Bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma

Sihirli Annem dizisinin 11.bölümü merakla bekleniyordu. Exxen Sihirli Annem 11.bölüm yayınlandı.

12 Mart 2021 Cuma 17:17
Exxen Sihirli Annem 11. Bölüm izle 12 Mart 2021 Cuma
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Bir dönemin sevilen fantastik komedi çocuk dizisi Sihirli Annem Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Başrollerinde Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu, Nergis Kumbasar ve Lale Oraloğlu’nun yer aldığı dizinin merakla beklenen 11.bölümü yayınlandı.

Sihirli Annem konusu

Çocuklarıyla sıradan bir hayat yaşayan Sadık ve bir peri olan Betüş evlenir. Sadık ve çocukları Betüş’ün peri olduğunu bilmez. Betüş ailesini ve eşini çok sever onlara bu gerçeği anlatamadığı için çok üzgündür.

Sihirli Annem dizisi 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayan Exxen platformu üzerinden yayınlanmaya başlamıştır.

Sihirli Annem dizisini Exxen platformu üzerinden izleyebilirsiniz. Exxen ücretli bir platformdur.



Son Güncelleme: 12.03.2021 17:17
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Anahtar Kelimeler:
Sihirli AnnemExxen
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