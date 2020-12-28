Exxen Sesli Güldüm başvuru formu

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yeni Exxen kanalı ile dijital platformda yer almak istiyor. Exxen platformunda yayınlanacak olan dizi, programlarda birbiri ardına yer almaya başladı. Son olarak Exxen’de yayınlanacak olan Sesli Güldüm adlı program kamuoyuna duyuruldu. Sesli Güldüm programını rahmetli usta oyuncumuz Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal sunacak.

Sesli Güldüm programı başvuru katılım formu

Güldüy Güldüy programından izlediğimiz çocuklar, Exxen'de izleyicilerle buluşacak bu programa Sesli Güldüm adını verdiler. Genç yetenekler ile Exxen’de gülme fırsatı sunmaya devam edecek olan Acun Ilıcalı, bu program ile yeni sezona bomba gibi girmeyi planlıyor. Sesli Güldüm programına başvuru ve katılımlar devam ediyor.

Sesli güldüm programı sunucusu Ezo Sunal kimdir

Türk sinemasında adını altın harflerle yazdırmış olan Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, Ocak 1984'te İstanbul'da dünyaya geldi. Ezo Sunal'ı kendi kardeşi Ali Sunal ile ekranda görmeye devam ediyoruz. Ezo Sunal kendisine ait olan Ezo Sunal Çocuk Atölyesi ile çocuklara tiyatro ve drama eğitimleri vermeye devam ediyor. Daha önce çeşitli programlar sunan Ezo Sunal, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen’de yayınlanacak olan Sesli Güldüm programında sunuculuk yapacak.

Sesli güldüm programına nasıl başvurulur?

Sesli Güldüm, 2021 yılında Exxen'de başlayan programlardan biri Ezo Sunal ve yetenekli çocuklarla skeç ve oyunlarla çok başarılı bir şekilde ilerleyecek gibi duruyor. Exxon üzerinden yayınlanacak olan Sesli Güldüm programına yarışmacı olarak katılabilir ve skeçlerde rol oynayabilirsiniz.