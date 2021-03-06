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EXXEN Şeref Bey konusu ve dizi oyuncuları

Gündemde dikkat çeken EXXEN Şeref Bey konusu ve dizi oyuncuları haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı EXXEN Şeref Bey konusu ve dizi oyuncuları haberini 06.03.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:32
EXXEN Şeref Bey konusu ve dizi oyuncuları
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Acun Ilıcalı, Exxen adı altında bir dijital platform kuracağını dile getirmişti. Bunun üzerine 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yayın hayatına başlayacağını açıkladı. Exxen platformunda çeşitli dizi ve programların olacağı konuşuluyordu. Bu platformda yer alacak bazı projeler açıklandı. Bunlardan biri de Şeref Bey adlı dizi oldu. Büyük bir oyuncu kadrosuyla anlaşan yapım hakkındaki detaylar haberimizde yer alıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ

Most Production’a ait olacak bu yapım Exxen platformunda izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yönetmenliğini Onu Ünlü yapacak. Daha önce Leyla İle Mecnun, Ben de Özledim gibi sevilen işleri yürüten Onur Ünlü şimdi de Şeref Bey dizisinin yönetmenliğini yapacak. Dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp üstleniyor. Zengin ve Yoksul, Her şey Seninle Güzel gibi yapımların senaryosunu yazan senarist şimdi de Şeref Bey’in senaryosunu yazacak.

Dizinin kadrosu oldukça ses getirecek şekilde hazırlanmış. Başrollerinde Haluk Bilginer’in, Songül Öden’in, Ertan Saban’ın ve Cem Uzun’un olacağı dizi merakla bekleniyor. Bu isimler dışında kadro da Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar, Beyti Engin ve Şükran Ovalı’da yer alıyor.

Şeref Bey dizisinin konusu hakkında henüz bir bilgi yok. Bunun yanı sıra dizinin yayın tarihi de bilinmiyor.

HALUK BİLGİNER

 

5 Mayısıs 1954 İzmir doğumlu olan Haluk Bilginer Türkiye’nin başarılı oyuncularından biridir. İzmir Türk Koleji mezunu olan oyuncu, lise de okulun tiyatro kulübüne katılarak Cahit Gürkan’ın öğrencisi olmuştur. İlk ödülünü liseler arası tiyatro yarışmasında almıştır. Jürinin daveti ile İzmir Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. İlk olarak 1996 senesinde Tomris Giritoğlu’nun 80. Adım filminde rol almıştır. Ardından İstanbul Kanatlarımın Altında, Usta Beni Öldürsene ve Masumiyet gibi filmlerde rol almıştır. Bu filmlerde en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip olmuştur.

Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu’nu kurmuştur. Bir çok tiyatro oyununda yer alan Bilginer şu zamana kadar altmıştan fazla dizi, film ve tiyatro da yer almıştır. Yer aldığı tiyatro oyunları ise, Aldatma, Kan Kardeşleri, Derin Bir Soluk Al, Çöplük, Histeri gibi oyunlardır. Bunların yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.

 

 

SONGÜL ÖDEN

17 Şubat 1979 Diyarbakır doğumlu olan güzel oyuncu Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında da Şan eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 1999’da Ferhunde Hanımlar dizisinde yapmıştır. 2005 yılındaki Gümüş dizisi ile yükselişe geçmiştir. Ardından Keşanlı Ali Destanı, Küçük Adam Ne Oldu Sana oyunlarında yer almıştır. Bunların dışında Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Fi, Kayıt Dışı dizilerinde rol almıştır. Başarılı oyuncu son dönemlerde Payitaht Abdülhamid ve Bir Aile Hikayesi dizilerinde oynamıştır. En son da Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak gelmiştir.

 

 

ERTAN SABAN

4 Aralık 1977 Üsküp doğumlu olan oyuncu, eğitimini Makedonya Devlet Konservatuvarında almıştır. Uzun bir süre Makedonya da Türk Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda oynamıştır. Türkiye’ye geldiğinde Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcını Karısı dizilerinde oynamıştır. Elveda Rumeli projesindeki yeri ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu sonra Gölgesizler ve Başka Semtin Çocukları isimli filmlerde yer almıştır. Ertan Saban Mehmed: Bir Cihan Ftihi ve Avlu dizilerinde de oynamıştır. En son 2020’de yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde yer almıştır.

 

 

ECEM UZUN

17 Haziran 1992 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu, küçük yaşlarda (8) Sarıyer Belediye Tiyatrosu’nda eğitim almıştır. Küçük yaşlarda reklamlarda ve dizilerde yer almıştır. Yer aldığı diziler arasında, Aliye, Geniş Zamanlar, Ah Kalbim, Küçük Sırlar vardır. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu Jet Sosyete’de oynadığı rol ile dikkat çekmiştir.

 

DEVRİM YAKUT

27 Mayısıs 1968 Ankara doğumlu olan başarılı oyuncu eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü’nde almıştır. Ardından Adana Devlet Tiyatrosunun kadrosuna girmiştir. Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık ve eğitmenlik yapmıştır. Düğün Denek filminde yer alan oyuncu, Kelebeğin Rüyası, Bana Masal Anlatma, Cesur ve Güzel, Baba Parası gibi dizi ve filmlerde de yer almıştır. En son ise Payitaht Abdülhamid dizisinde yer almıştır.

 

 

SERHAT KILIÇ

8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan oyuncu, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden mezun olmuştur. İlk rol aldığı profesyonel oyun Rutkay Aziz’in rejiliğini yaptığı Ariel Doffman’ a ait olan Dullar adlı oyun olmuştur. Başarılı oyuncu Bizim Evin Halleri, Hatırla Sevgili, Benim Annem Bir Melek, Yol Arkadaşım, Ezel, Söz gibi dizilerde yer almıştır. Bunların yanı sıra sevilen bir dizi olan Seksenler dizisinde rol almıştır. En son yer aldığı proje ise Öğretmen dizisi olmuştur.

 

AHMET RIFAT ŞUNGAR

9 Temmuz 1983 İstanbul doğumlu olan genç oyuncu eğitimini İstanbul Devlet Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde almıştır. İlk rolünü Kaybolan Yıllar dizisinde oynamıştır. Ardından Hatırla Sevgili dizisinde rol alan oyuncu, Üç Mayısmun filminde dikkat çekmiştir. En son Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır.

 

BEYTİ ENGİN

18 Eylül 1981 Çanakkale doğumlu olan oyuncu, Edine Halk Eğitim Merkezinde tiyatro eğitimi almış ardından Edine Sanat Tiyatro’sunda oyunculuğa başlamıştır. Mezun olduğu üniversite ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarıdır. İlk olarak Şeytan Ayrıntıda Gizli adlı dizide yer almıştır. Ulan İstanbul dizisi ile dikkat çeken oyuncu 4N1K gençlik dizisinde yer almıştır. En son rol aldığı proje ise Gençliğim Eyvah dizisidir.

 

 

ŞÜKRAN OVALI

1 Nisan 1985 İzmir doğumlu olan güzel oyuncu eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde almıştır. Sırlar Dünyası, Aşk Yakar, Alia, Nar, Reis adlı filmlerde ve dizilerde yer alan başarılı oyuncu ilk başrolünü Kötü Yol dizisinde oynamıştır. Ardından Şeref Meselesi, Paramparça, Vatanım Sensin dizilerinde rol almıştır. Menajerimi Ara dizisine de konuk oyuncu olarak katılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 15:32
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Anahtar Kelimeler:
AcunılıcalıExxenŞerefBeyDizisiŞerefBey
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