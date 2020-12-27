Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Exxen platformu üzerine yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Başarılı oyuncu kadrosuyla yakında dijital platformda yerini alacak olan Şeref Bey dizisinin konusu ve yayın tarihi araştırılmaya devam ediliyor.
Exxen “Şeref Bey” konusu
Kara komedi türünde olan Şeref Bey dizisinde henüz 20 yaşındayken Anavutluk’tan Türkiye’ye gelen Şeref Bey’in alt üst olan hayatı anlatılmaktadır.
Şeref Bey ne zaman başlayacak?
1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey dizisi Exxen dijital platformunda gösterime girecek.
Şeref Bey oyuncu kadrosu
Oyuncu kadrosunda birbirinde önemli isimleri barındıran Şeref Bey dizisinin yönetmenliğini Onur Ünlü, Senaryosunu Yusuf Reha’nın üstlenmektedir. Dizinin yapımcılığını ise Most Productions üstlenmiştir.
Haluk Bilginer (Şeref Bey)
Songül Öden
Şükran Ovalı
Ecem Uzun
Ertan Saban
Ahmet Rıfat Şungar
Serhat Kılıç
Devrim Yakut
Erdem Kaynarca
Barış Yıldız
Beyti Engin
Balım Gaye Bayrak