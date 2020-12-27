Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Exxen platformu üzerine yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Başarılı oyuncu kadrosuyla yakında dijital platformda yerini alacak olan Şeref Bey dizisinin konusu ve yayın tarihi araştırılmaya devam ediliyor.

Exxen “Şeref Bey” konusu

Kara komedi türünde olan Şeref Bey dizisinde henüz 20 yaşındayken Anavutluk’tan Türkiye’ye gelen Şeref Bey’in alt üst olan hayatı anlatılmaktadır.

Şeref Bey ne zaman başlayacak?

1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Şeref Bey dizisi Exxen dijital platformunda gösterime girecek.

Şeref Bey oyuncu kadrosu

Oyuncu kadrosunda birbirinde önemli isimleri barındıran Şeref Bey dizisinin yönetmenliğini Onur Ünlü, Senaryosunu Yusuf Reha’nın üstlenmektedir. Dizinin yapımcılığını ise Most Productions üstlenmiştir.

Haluk Bilginer (Şeref Bey)

Songül Öden

Şükran Ovalı

Ecem Uzun

Ertan Saban

Ahmet Rıfat Şungar

Serhat Kılıç

Devrim Yakut

Erdem Kaynarca

Barış Yıldız

Beyti Engin

Balım Gaye Bayrak