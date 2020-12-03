Exxen Şeref Bey dizisi ne zaman başlayacak? Şeref Bey dizi konusu ve yayın tarihi

Haluk Bilginer’ in Başrol Canlandırdığı Exxen Dizisi Şeref Bey’in Çekimlerine Başlandı

Emmy ödülü bulunan oyuncu Haluk Bilginer’ in başrol canlandıracağı Şeref Bey isimli komedi dizisi için çekimler başladı. Dizi, Exxen’ de yayınlanacaktır. Exxen, Acun Ilıcalı’ nın sahip olduğu bir dijital yayın platformudur.

Türk televizyon sektöründeki önemli yapımcılardan biri olan Acun Ilıcalı, 2021 ile dijital yayın platformu olarak kurulacak Exxen’ i izleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanmaktadır. Bu platformda yayınlanacak iddialı projelerden biri olacak Şeref Bey’in çekimlerine başlanmıştır.

Şeref Bey, 10 bölüm sürecek bir komedi dizisi olacak

Diziyi hayata Most Yapım geçirecek olup senaryo Yusuf Reha Alp, yönetmen Onur Ünlü, başrol oyuncusu ise Haluk Bilginer olacaktır.

10 bölüm sürecek bir mini komedi dizisi olacak yapımda Haluk Bilginer’ e Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı eşlik edecektir.

Oldukça ilgi görmesi ve tutulması beklenen Exxen’ de ilerleyen süreçte Nurgül Yeşilçay, Özgü Namal, Tolga Çevik gibi isimlerin de yer alacağı projeler olacaktır.