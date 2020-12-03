İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Exxen Şeref Bey dizisi ne zaman başlayacak? Şeref Bey dizi konusu ve yayın tarihi

Türkiye' nin önemli yapımcılarından olan Acun Ilıcalı, dijital yayın platformu kuracağını açıkladı. Kuracağı platform Exxen' de yayınlanacak iddialı projelerden biri olan Şeref Bey' in çekimlerine başlandı. Şeref Bey, 10 bölüm sürecek bir komedi dizisi olacak.

03 Aralık 2020 Perşembe 20:45
Exxen Şeref Bey dizisi ne zaman başlayacak? Şeref Bey dizi konusu ve yayın tarihi
Takip Et:

Haluk Bilginer’ in Başrol Canlandırdığı Exxen Dizisi Şeref Bey’in Çekimlerine Başlandı

Emmy ödülü bulunan oyuncu Haluk Bilginer’ in başrol canlandıracağı Şeref Bey isimli komedi dizisi için çekimler başladı. Dizi, Exxen’ de yayınlanacaktır. Exxen, Acun Ilıcalı’ nın sahip olduğu bir dijital yayın platformudur.

Türk televizyon sektöründeki önemli yapımcılardan biri olan Acun Ilıcalı, 2021 ile dijital yayın platformu olarak kurulacak Exxen’ i izleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanmaktadır.  Bu platformda yayınlanacak iddialı projelerden biri olacak Şeref Bey’in çekimlerine başlanmıştır.

Diziyi hayata Most Yapım geçirecek olup senaryo Yusuf Reha Alp, yönetmen Onur Ünlü, başrol oyuncusu ise Haluk Bilginer olacaktır.

Şeref Bey, 10 bölüm sürecek bir komedi dizisi olacak

10 bölüm sürecek bir mini komedi dizisi olacak yapımda Haluk Bilginer’ e Devrim Yakut, Serhat Kılıç, Songül Öden, Ahmet Rıfat Şungar, Ertan Saban, Beyti Engin ve Şükran Ovalı eşlik edecektir.

Oldukça ilgi görmesi ve tutulması beklenen Exxen’ de ilerleyen süreçte Nurgül Yeşilçay, Özgü Namal, Tolga Çevik gibi isimlerin de yer alacağı projeler olacaktır.

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 20:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Haluk BilginerŞeref BeyExxenAcun Ilıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 5 Aralık 2020 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Maske İle Spor Yaparsam Ne Olur?
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2020 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
MudRunner Oyununu Epic Games Ücretsiz Olarak Mı Satacak? MudRunner Nasıl İndirilir?
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Türkiye genelinde EGM tarafından 11 ilde bekçi alımı yapılacak! Başvuru tarihleri belli oldu!
Blu TV Ankara Havası Belgeseli konusu ve oyuncu kadrosu
Arda Turan'dan Bayram Karıştırma Eleştirilerine Cevap
Kredi kartı taksit ve borç erteleme işlemi nasıl yapılır? Bankaların kart borcu erteleme işlemleri
Survivor 2020 birleşme partisi ne zaman olacak? Ünlüler-Gönüllüler Survivor ada birleşmesi tarihi belli oldu
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Türkiye satış fiyatları
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Nöbetçi Noter 6 Aralık 2020 Pazar açık noterler listesi - 6 Aralık 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.