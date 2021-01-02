Exxen Rol Kesen programı sunucuları kimdir?

Netflix gibi online dizi, film ve yayın platformu olan Exxen, Acul Ilıcalı tarafından kurulmuştur. Exxen platformunda Rol Kesen isminde bir program başlayacak. Programın sunucuları arasında yer alan Toygan Avanoğlu, Anıl Tetik ve Ege Kökenli vatandaşlarımız tarafından merak edilmektedir.

Exxen'de bugün yayın hayatına başlayacak olan Rol Kesen programı, oldukça eğlenceli bir programdır. Programda komedi, eğlence, şaka ve birbirinden farklı challengelar bulunacak. Program 1 Ocak 2021 tarihinde başlıyor. Programı Toygan Avanoğlu, Anıl Tetik ve Ege Kökenli gibi önemli isimler sunacaktır.

Toygan Avanoğlu Kimdir?

Anıl Tetik Kimdir?

İzmir'de doğan Toygan Avanoğlu, 19 Ocak 1979 tarihinde dünyaya geldi. Kanal-İ-Zasyon filmi ile ilk kez 2008 yılında oyunculuk deneyimi yaşadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde şan dersleri aldı. Oyunculuktan önce Milli basketbolcuydu. Daha önce Güzel Köylü, Düşman Kardeşler, İlk Aşk ve Kuzey Yıldızı dizilerinde oynadı. Özellikle Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Sefer karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Son olarak 2020 yılında çekilen Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminde La Minör Bülent karakterini canlandırdı.

10 Haziran 1990 senesinde doğan başarılı oyuncu, Haliç ve Kadir Has Üniversitelerinde eğitim aşdı. İlk kez Alemin Kralı dizisinde boy gösterdi. Buradaki başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığından dolayı dikkatleri üzerine çekti. Ardından Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynadı. Sonrasında zor bir yarışma olan Survivor'da boy gösterdi. Yarışmadan sonra Tek Türek ve Kızım İçin dizilerinde yer aldı. Savaşçı dizisinde de bulundu.

Ege Kökenli Kimdir?

20 Mart 1993 yılında dünyaya gelen başarılı oyuncu 27 yaşındadır. İlk kez 11 yaşında kamera karşısına geçti. 11 yaşındayken En İyi Arkadaşım dizinde oynadı. Haliç Üniversitesi Konservartuar Bölümü mezunudur. 3 sezon boyunca En İyi Arkadaşım dizisinde boy gösterdi. Burada Ece karakterine hayat verdi. Sonrasında Anadolu Kaplanı dizisinde yer aldı. Sonrasında Çalıkuşu, Yahşi Cazibe ve Kalp Atışı gibi dizilerde bulundu. Son olarak da Kefaret dizisinde bulundu. Bu dizide Nil karakterine hayat verdi.

Rol Kes Programı

Exxen 1 Ocak 2021 tarihiyle birlikte yayın hayatına başladı. Exxen'de birbirinden güzel programlar ve filmler yer alacak. Aynı zamanda diziler de çekilecek. Rol Kesen programı da sunucularıyla beraber en çok sevilen programlardan biri olacak gibi görünüyor. Gerek oyunculuklarıyla olsun gerekse tarzlarıyla olsun oldukça dikkat çeken sunucular bir araya gelmektedir. Herkes Anıl'ı merak ediyor. Özellikle genç kızlar onu yakından takip etmektedir. Exxen'de bol eğlenceli günler geçirmenizi diliyoruz.