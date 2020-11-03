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Exxen platformunda yayınlanacak Yavuz dizisinin oyuncu kadrosu

Exxen platformunda yayınlanacak olan dizilerden biri de Yavuz dizisi oldu. İzleyiciler Yavuz dizisi oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi merak ediyordu. Yavuz dizisinin oyuncuları ve yayın tarihi belli oldu.

03 Kasım 2020 Salı 22:09
Exxen platformunda yayınlanacak Yavuz dizisinin oyuncu kadrosu
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen 2021 yılında hayata geçecek. Online dizi film platformu Exxen’de yer alacak yapımlarda merak konusu oldu. Platformda yer alacak dizilerden biri Yavuz dizisi olacak.

Yavuz dizisi oyuncu kadrosu

Yavuz Sultan Selim’in hayatının anlatılacağı tarihi dizi 3 sezon olarak hazırlanıyor. Dizide Yavuz Sultan Selim’e Cengiz Coşkun hayat verirken, eşi Hafsa Sultan’ı güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse canlandıracak.

Cengiz Coşkun- Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim rolünü canlandıracak olan oyuncu Cengiz Coşkun 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olarak adını duyurdu ve 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisiyle oyunculuğa başlamıştır. Cengiz Coşkun ilerleyen yıllarda şu yapımlarda yer almıştır;

2005- Rüzgarlı Bahçe- Mercan,

2005- Nehir- Umut,

2006- Candan Öte- Kaan,

2006- Doktorlar- Mert,

2009- Hicran Yarası- Tarık,


2012- Fetih 1453- Giovanni Giustiniani,

2012- Dağ- Tuğrul Tümen,

2013- Survivor Ünlüler Gönüllüler,

2014- Diriliş Ertuğrul- Turgut Alp,

2016- Çekmeceler- Ali,

2019- Malazgirt 1071- Sultan Alparslan

Hazal Filiz Küçükköse- Hafsa Sultan

Hafsa Sultan’ı canlandıracak olan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 1988 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü’nde eğitim görmüştür. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimlerine başlayan güzel oyuncu daha sonra çok sayıda dizi ve filmde yer almıştır.

Yavuz dizisi konusu nedir?

Senaryosunu Koray Yeltekin ve Bilal Kanyoncu’nun kaleme aldığı tarihi dizide 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in hayatı anlatılırken dönemin siyasi ilişkilerine yer verilecek.

Dizi 2021 yılında yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. Dizinin 2021 yılının Ocak ayınca izleyiciyle buluşması hedefleniyor. Öte yandan dizinin çekimleri için daha önce Muhteşem Yüzyıl dizisini çekimlerinin yapıldığı plato kullanılıyor.



Son Güncelleme: 03.11.2020 22:09
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