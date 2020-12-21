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Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor

Exxen platformunun en merak edilen yapımlarından biri de Zeynep Bastık’ın programı oldu. Ünlü şarkıcının hayranları Zeynep Bastık ve konukları kimler, Exxen Zeynep Bastık programı ne zaman yayınlanacak sorularını araştırıyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:27
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
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Youtube üzerinden yayınladığı şarkılarla adını duyuran ve son yılların en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan Zeynep Bastık Exxen platformuna katıldı. Yeni bir program hazırlayan Zeynep Bastık’ın konukları merak ediliyor.

Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformu 1 Ocak tarihinden itibaren erişime açılacak. Öte yandan platformda yer alacak olan programlardan biri de Zeynep Bastık’ın programı olacak. En merak edilen yapımların başında gelen Zeynep Bastık’ın programında kimlerin konuk olacağı da merak konusu oldu.

Zeynep Bastık’ın programı Exxen’in açılmasıyla birlikte yayınlanacak. Programın konukları ise henüz açıklanmadı.

Zeynep Bastık kimdir?

1993 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen Zeynep Bastık, bir süre Anadolu Ateşi’nde dans etmiştir. İlerleyen yıllarda Murat Dalkılıç’ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısında vokal olarak görev yapan Bastık, daha sonra Adı Mutluluk, Yasak Elma ve Sil Baştan gibi dizilerde rol aldı.

Zeynep Bastık, tüm bu yapımların yanı sıra Youtube üzerinden söylediği şarkılarla çok beğenilmiş ve şarkıları milyonlarca izlenme almıştır. Son yılların en çok dinlenen isimlerinden biri oldu.



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:27
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep BastıkExxen
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