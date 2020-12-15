Exxen platformu tanıtım fragmanı izle! Exxen ne zaman yayın hayatına başlayacak?

Acun Ilıcalı’ nın yeni yapımı Exxen fragmanı çıktı! Exxen ne zaman açılıyor? Exxen’ de ilk ne yayınlanacak?
EXXEN' İN AÇILIŞ TARİHİ MERAK EDİLİYORYeni projesi hakkında açıklamada bulunan Ilıcalı, "Yeni dijital platformumuz EXXEN'de yakında beraberiz #Exxen" ifadelerini açıkladı.
EXXEN ' DE İLK YAYINLANACAK PROGRAM NEDİR?
Başarılı yapımcı Ilıcalı, proje tasarımı ve yapımcısı Bilgehan Demir olan ve 11 dövüşçünün bir evin içinde yaşayacağı Fightclup Exxen’ den bir fragmanı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Yarışmada Survivor eski şampiyonlarından Çağan Atakan Arslan da yer alacak.
Son Güncelleme: 15.12.2020 22:50