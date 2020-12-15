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Exxen platformu tanıtım fragmanı izle! Exxen ne zaman yayın hayatına başlayacak?

Başarılı yapımcı Acun Ilıcalı yeni bir dijital platform kuruyor! Kurulan yeni platformun adı Exxen olacak. Exxen' in ilk projesi ne olacak? Exxen' de yayınlanacak projeler ve yer alacak oyuncular merak edilmiştir.

15 Aralık 2020 Salı 22:50
Exxen platformu tanıtım fragmanı izle! Exxen ne zaman yayın hayatına başlayacak?
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Acun Ilıcalı’ nın yeni yapımı Exxen fragmanı çıktı! Exxen ne zaman açılıyor? Exxen’ de ilk ne yayınlanacak?

Acun Ilıcalı’ nın yüksek bir miktar yatırım yaptığı yeni dijital platformu  Exxen’ in framanı ve yayın yapacağı tarih merak edilmektedir.

EXXEN' İN AÇILIŞ TARİHİ MERAK EDİLİYOR

Yeni projesi hakkında açıklamada bulunan Ilıcalı, "Yeni dijital platformumuz EXXEN'de yakında beraberiz #Exxen"  ifadelerini açıkladı.

 

EXXEN ' DE İLK YAYINLANACAK PROGRAM NEDİR?

Başarılı yapımcı Ilıcalı, proje tasarımı ve yapımcısı Bilgehan Demir olan ve 11 dövüşçünün bir evin içinde yaşayacağı Fightclup Exxen’ den bir fragmanı Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Yarışmada Survivor eski şampiyonlarından Çağan Atakan Arslan da yer alacak.



Son Güncelleme: 15.12.2020 22:50
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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıExxen
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