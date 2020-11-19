Exxen platformu ne zaman açılacak? Exxen'de hangi dizi ve programlar var?

Türkiye’nin en önemli televizyoncularından olan Acun Ilıcalı tarafından ortaya konan ve Netflix, Amazon Prime Video, BlueTV gibi platformların rakibi olacak Exxen platformuyla alakalı araştırmalar devam ediyor. Son olarak Acun Ilıcalı tarafından geçtiğimiz dönem içinde yapılan açıklamalar ile birlikte Exxen’in yakın bir tarihte yayın hayatına başlayacağı ifade edildi.

Acun Ilıcalı konuya ilişkin yaptığı açıklamalarında platform kapsamında dizi, reality show, yarışma, belgesel, çocuk projeleri gibi içeriklerin yer alacağını aktardı. Platformda Aleyna Tilki ile Cemal Can Canseven’in başrollerinde yer alacağı bir müzikal projeye de imza atılacak.

Ali Atay tarafından tasarlanan ve Onur Ünlü tarafından yönetilecek olan Şeref Bey isimli dizinin de Exxen’de yer alacağı, dizide Haluk Bilginer, Songül Öden ile Ertan Saban'ın yer alacağı bildirildi.

Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizi de platform kapsamında bulunacak.

Mustafa Uslu tarafından ortaya konacak olan Hükümsüz isimli dizinin başrolünde Özgü Namal yer alacak.

Dünyanın yakından takip ettiği Next Top Model yarışması Burcu Esmersoy tarafından sunulacak.

İbrahim Büyükak ile Beyazıt Öztürk ise birlikte bir Talkshow programı yapacaklar.

Diğer yandan Sagopa Kajmer ile Ceza’nın birlikte jüri üyeliği yapacakları bir rap yarışması yapılacağı da aktarılanlar arasında yer alıyor.

Öğrenci Evi ismindeki yapım ile gençlere özel olarak ortaya konacak ve bir villada yaşayacak olan 3 öğrencinin hayatının anlatılacağı aktarılıyor. Aynı zamanda üniversite senelerinde dadılık yapan Zeynep’in hikayesinin anlatıldığı Dadı dizi de yayınlanacaklar arasında bulunuyor.

Son olarak Semiraminta, Miço, Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi sosyal medyanın önemli isimlerinin de Exxen'de özel şovlara imza atacakları bildiriliyor.

Exxen 1 Ocak 2021’den itibaren kullanıcıların beğenisine sunulacak.