Exxen Ölüm Zamanı konusu ve oyuncuları kimlerdir? Exxen yeni dizisi Ölüm Zamanı'nın fragmanı yayınlandı!

Exxen’de yakında yayınlanmaya başlayacak olan ‘‘Ölüm Zamanı’’ adlı diziden ilk fragmanı yayınladılar. İzleyicilere gerilim ve heyecan dolu zamanlar yaşatacak dizi, merak uyandırdı.

Exxen platformunda çok yakında yayınlanmaya başlayacak olan dizinin çekimleri tamamlandı.

Süreç Film yapımcılığında, başrolleri Ahmet Mümtaz Taylan, Nilsu Berfin Aktaş, Mert Yazıcıoğlu, Ece Yaşar ve İdris Nebi Taşkan’ dan oluşan dizi, kampta yaşanan bir cinayeti ve cinayetten sonra ilerleyen ilginç olayları konu alıyor.

Yunus Ozan Korkut’un yönetmenliğinde, izleyenlerine heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşatacak olan dizi ‘‘Ölüm Zamanı’’ yakında Exxen’de.