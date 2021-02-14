EXXEN Ölüm Zamanı dizisi oyuncuları kimlerdir?

Acun Ilıcalı’nın yeni intenet platformu Exxen’de yayınlanacak olan Ölüm Zamanı dizisi son günlerde çok konuşulanlar arasına girdi. Kampta yaşanan bir cinayet sonrasında gelişen olayları anlatacak olan Ölüm Zamanı dizisinin senaristi Türkiye’de en iyi senaristlerinden olan Zülküf Yücel’dir. Süreç Film’in yapımcılığını yapacağı Ölüm Zamanı dizsinin yönetmeni Yunus Ozan Korkut’tur. Konusu ve oyuncu kadrosu ile çok dikkat çeken Ölüm Zamanı dizisinde Mert Yazıcıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Mert Ramazan Demir, Nilsu Berfin Aktaş, Ece Yaşar ve İdris Nebi Taşkın gibi ünlü oyuncular yer alacaktır.

Ölüm Zamanı dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer almaktadır.

Mert Yazıcıoğlu

10 Mayısıs 1993 tarihinde İstanbul’da doğan Mert Yazıcıoğlu İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünde okumaktadır. İlk oyunculuk deneyimini Dedemin İnsanları filminde yapan Mert Yazıcıoğlu, Karagül, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Mehmed: Bir Cihan Fatih’i ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde de rol alan Mert Yazıcıoğlu son olarak Aşk 101 dizisinde Sinan karakterini canlandırmıştır.

Ahmet Mümtaz Taylan

12 Eylül 1965 tarihinde Ankara’da doğan Ahmet Mümtaz Taylan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Ahmet Mümtaz Taylan birçok dizi, film ve tiyatroda oynamış ve yönetmenlik yapmıştır. Ahmet Mümtaz Taylan’ın oynadığı bazı filimler ve diziler şunlardır: Kelebeğin Rüyası, Kırık Kalpler Bankası, Ölümlü Dünya, Organize İşler, Leyla ile Mecnun, Behzat Ç, İşler Güçler ve Arıza.

Mert Ramazan Demir

Nilsu Berfin Aktaş

1998 yılında İstanbul’da doğan Mert Ramazan Demir Liseden sonra oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Aşkopat filminde yaşamıştır. Daha sonra Üç Harfliler: Adak filminde oynayan Mert Ramazan Demir son olarak Öğretmen dizisinde yer almıştır.

1998 yılında Ankara’da doğan Nilsu Berfin Aktaş 2018 yılında Geleceğin Starları isimli yarışmada adını duyurmuştur. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde adını duyuran Nilsu Berfin Aktaş Pantene, Conetto, Turkcell gibi markaların reklamında rol almıştır.

Ece Yaşar

1994 yılında Ankara’da doğan Ece Yaşar Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Kara Sevda dizisinde oynayan Ece Yaşar asıl popülerliğini Çukur dizisinde ki Karaca karakteri ile yakalamıştır. Ece Yaşar oyunculuk dışında yönetmen asistanlığı ve reklam filmlerinde seslendirme yapmaktadır.

İdris Nebi Taşkın

18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul’da doğan İdris Nebi Taşkın profesyonel bir basketbolcudur. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşayan İdris Nebi Taşkın, Poyraz Karayel, Arkadaşlar İyidir. Fazilet Hanım ve Kızları, Özgür Dünya ve Zalim İstanbul gibi dizi ve filmlerde de oynamıştır.

