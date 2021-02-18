İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

EXXEN Olağan Şüpheliler oyuncu kadrosu ve karakter analizi

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği EXXEN Olağan Şüpheliler oyuncu kadrosu ve karakter analizi haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 18.02.2021 tarihli haberimizi okuyun.

18 Şubat 2021 Perşembe 23:49
EXXEN Olağan Şüpheliler oyuncu kadrosu ve karakter analizi
Takip Et:

Başrollerinde Ceren Moray, Yasemin Allen ve Bennu Yıldırımlar’ ı bulundurmakta olan Olağan Şüpheliler dizisinin 2021 senesinde EXXEN platformunda yayınlanması bekleniyor. Bir cinayette ortak olmuş olan 3 ev hanımını konu alan dizinin etkileyici bir hikayesi bulunuyor. Olağan Şüpheliler adlı yapının yönetmenlik koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Ocak 2021 tarihinde çekimlerinin başlayacağı dizinin Nisan ayı gibi yayınlanması bekleniyor. EXXEN, yayınlayacağı bu diziye başyapıtlarından biri gözü ile bakmakta. Dizinin yapımcısı ise 1441 Yapım’dır.

 

 

Olağan Şüpheliler adlı dizide yer alacak olan oyuncular

 

Bennu Yıldırımlar

1968 senesinin Kasım 22’sinde dünyaya İstanbul’da gözlerini açmıştır. Kendisi Olağan Şüpheliler dizisini çekeceği sırada 53 yaşında olacaktır. Üniversite eğitimini; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde tamamlamıştır. Kendisi aynı meslekten olan Bülent Emin Yarar ile evlenmiştir ve ikilinin bir adette çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapmaya başladığından beri birçok alanında ustalaşmış oyuncu ile tiyatrolarda boy göstermiştir. 

 

 

Oyuncunun kariyerinin parlama noktası ise Süper Baba adlı dizi ile olmuştur. Daha sonrasında oyuncu Türk dizi tarihinde efsaneleşmiş olan Yaprak Dökümü dizisinde oynamıştır. Umutsuz Ev Kadınları adlı dizideki performansı ile de Bennu Yıldırımlar yükselişine devam etmiştir. Son zamanlarda Kadın adlı dizide yer alan oyuncu, canlandırdığı Hatice adlı karakter ile devleşmiştir. 58 kilodur ve 1, 67 metre uzunluğundadır. 

 

Yasemin Allen

1989 senesinin Temmuz 10’unda, İngiltere’de doğmuştur. Kendisi şuanda 32 yaşındadır. Türkiye’ye dönüşü ilkokul zamanlarında denk gelen Yasemin Allen, üniversite eğitimi için tekrar yurtdışına çıkmış, üniversite eğitimini Avusturalya’da tamamlamıştır. Türkiye’ ye tekrar dönüş yapan oyuncu Müjdat Gezen Sanat Konservatuvarında oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Kendisinin ilk oyunculuk deneyimi Elif adlı dizi ile olmuş, performansı ve güzelliği ile birçok izleyici tarafından kısa bir sürede tanınmış ve kariyer basamaklarını hızlıca çıkmıştır.  

 

 

Oyuncunun kariyerinde çok önemli yerleri olan diziler ise; Yerden Yüksek, Merhamet ve Hayat Devam Ediyor adlı dizilerdir. Daha sonrasında oyuncu Muhteşem Yüzyıl ve Şeref Meselesi adlı dizlerde de yer almış ve kariyerindeki yükselişini sürdürmeye devam etmiştir. Yasemin Allen’ın son olarak canlandırdığı karakter ise; İyi Günde Kötü Günde adlı dizideki Melisa karakteridir. Oyuncunun ilk dijital dizi deneyimi  Olağan Şüpheliler adlı dizi ile olmayacaktır. Kendisi daha öncesinde Fi ve 46 Yok Olan gibi intenet dizilerinde de yer almıştır.

 

Ceren Moray

En son “Öğretmen” adlı dizide Zeynep karakterine hayat veren Ceren Moray, 1985 senesinin Haziran 5’inde dünyaya gözlerini Diyarbakır’da açmıştır. Olağan Şüpheliler dizisinin çekilme döneminde 36 yaşında olacak olan Ceren Moray, üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Oyuncunun bu zamana kadar kariyerinde yaptığı en zirve nokta; O Hayat Benim adlı dizide canlandırdığı Efsun karakteriyle olmuştur. Daha sonrasında başka dizilerde de yer alan oyuncunun başarısızlık gösterdiği tek rol Öğretmen adlı dizide canlandırdığı Zeynep karakteridir.

 

 

Ceren Moray’ın EXXEN platformunda yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler adlı diziye geçme nedeninin Türk televizyon sektöründe yaşamakta olduğu zorluklar olduğu düşünülüyor.  Fransız Nicco ile evlenmiş olan oyuncu; Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi Türk dizi tarihinde efsaneleşmiş dizilerde de oyunculuk sergilediği biliniyor. Kendisi 42 kilodur ve 1,61 metre uzunluğundadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 18.02.2021 23:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ceren MorayYasemin AllenBennu YıldırımlarOlağan Şüpheliler DizisiOlağan ŞüphelilerExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
Malatya askere kaç gönderiyor? 2021 Malatya merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Seksenler yeni sezonda devam edecek mi?
Sefer görev emri e Devlet'ten sorgulama işlemleri! Sefer görev emrim var mı? Sefer görev emri nasıl öğrenilir?
Jaw Ackah kimdir, ne yaptı? Jaw Ackah kadro dışı mı bırakıldı?
Ölümcül Uçuş filminin konusu nedir? Ölümcül Uçuş (Altitude) oyuncuları kimler? Tv'de ilk kez yayınlanacak
Hucurat Suresi kaçıncı sayfadadır, kaçıncı cüz? Hucurat sures cüz ve sayfası
Altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 19 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 19 Şubat 2021 Cuma
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 19 Şubat 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Kanal D canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.