Exxen Öğrenci Evi konusu ne, oyuncuları kimler? Exxen Öğrenci Evi ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlıyor. Acun Ilıcalı’nın oldukça iddialı olduğu platformun içerikleri de açıklanmaya başladı. Açıklanan içeriklerden bir tanesi de Öğrenci Evi dizisi. Gençlik dizisi olarak tanımlanan dizinin yönetmen koltuğunda, Doğa Can Anafarta bulunuyor. Öğrenci Evi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da belli oldu.

Öğrenci Evi dizisi ne zaman yayınlanacak?

Bilindiği üzere Exxen, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle erişime açılacak. Dizinin de, Exxen’in ilk gününde yayınlanacağı konuşuluyor. Yani yeni yılın ilk günü izleyiciler, Öğrenci Evi dizisini izleyebilecek.

Dizinin konusu nedir?

Öğrenci Evi dizisi, aynı evde yaşayan 4 arkadaşın ve onların çevresinin hikayesini konu alıyor. Diziyle ilgili şu ana kadar herhangi bir fragman yayınlanmazken, ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Dizinin oyuncu kadrosu bir hayli geniş. Dizinin oyuncu kadrosunda genç ve birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Bertan Asllani, Samet Kaan Kuyucu, Dilara Gül Demiral, Baran Bölükbaşı, Ceren Balcı, Serra Pirinç, Ozan Güçlü, Zülal Sude Güler, Merve Nur Bengi gibi isimler dizinin oyuncu kadrosunda bulunuyor.