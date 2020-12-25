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Exxen Öğrenci Evi konusu ne, oyuncuları kimler? Exxen Öğrenci Evi ne zaman başlayacak?

Yeni yıl ile birlikte yayın hayatına başlayacak olan Exxen’in, yapımları da açıklanmaya başladı. Birçok yapımım yer alacağı platformda, yapımlar tek tek açıklanıyor. Açıklanan projelerden bir tanesi de Öğrenci Evi dizisi. Peki, Öğrenci Evi dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosundan hangi isimler yer alıyor? İşte tüm detaylar...

25 Aralık 2020 Cuma 19:31
Exxen Öğrenci Evi konusu ne, oyuncuları kimler? Exxen Öğrenci Evi ne zaman başlayacak?
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Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlıyor. Acun Ilıcalı’nın oldukça iddialı olduğu platformun içerikleri de açıklanmaya başladı. Açıklanan içeriklerden bir tanesi de Öğrenci Evi dizisi. Gençlik dizisi olarak tanımlanan dizinin yönetmen koltuğunda, Doğa Can Anafarta bulunuyor. Öğrenci Evi dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu da belli oldu.

 

Öğrenci Evi dizisi ne zaman yayınlanacak?

 

Bilindiği üzere Exxen, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle erişime açılacak. Dizinin de, Exxen’in ilk gününde yayınlanacağı konuşuluyor. Yani yeni yılın ilk günü izleyiciler, Öğrenci Evi dizisini izleyebilecek.

 

Dizinin konusu nedir?

 

Öğrenci Evi dizisi, aynı evde yaşayan 4 arkadaşın ve onların çevresinin hikayesini konu alıyor. Diziyle ilgili şu ana kadar herhangi bir fragman yayınlanmazken, ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

 

Oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

 

Dizinin oyuncu kadrosu bir hayli geniş. Dizinin oyuncu kadrosunda genç ve birbirinden yetenekli isimler yer alıyor. Bertan Asllani, Samet Kaan Kuyucu, Dilara Gül Demiral, Baran Bölükbaşı, Ceren Balcı, Serra Pirinç, Ozan Güçlü, Zülal Sude Güler, Merve Nur Bengi gibi isimler dizinin oyuncu kadrosunda bulunuyor.



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:31
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Exxenöğrenci Evi DizisiAcun IlıcalıBertan AsllaniSerra Pirinç
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