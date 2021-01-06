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Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Exxen platformu 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle erişime açıldı. Platformun en merak edilen yapımlarından biri de Öğrenci Evi dizisi oldu. İzleyiciler Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 14:56
Exxen Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Öğrenci Evi dizisi yeni yılla birlikte erişime açılan Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanan gençlik dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Zülal Sude Güler, Samet Kaan Kuyucu, Serra Pirinç, Arzu Gamze Kılıç, Ceyda Düvenci, Murat Aygen, Ozan Güçlü gibi isimler yer alıyor.

Dizide Urfalı bir ailenin oğlu olan üniversite öğrencisine babasının lüks bir villa tutmasının ardından Urfalı gencin evde tek kalmamak için okulda ilk karşısına çıkan kişileri evine davet etmesi üzerine evde yaşanan olaylar anlatılmaktadır.

Dizinin çekimlerinin çoğu İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Eğlenceli ve komik anların yanı sıra hüzünlü sahnelerinde yer aldığı dizinin çekimleri genel olarak kiralanan ev ile okulun etrafında çekiliyor.



Son Güncelleme: 06.01.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
öğrenci EviExxen
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