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Exxen O Adam Oldun Mu yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Exxen O Adam Oldun Mu yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları haberine dair tüm yeni ayrıntılar 25.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

25 Aralık 2020 Cuma 20:06
Exxen O Adam Oldun Mu yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
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O Adam Oldun Mu yarışmasına başvuru formuyla nasıl katılırım? Exxen platformunda 2021'in başlarında yayına başlayacak yeni bir yarışma programı çıkacak. Exxen platformunda yayınlanacak yarışma hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formunu, yarışmaya nasıl katılım yapılacağı araştırılmaya devam ediliyor.

O Adam Oldun Mu Yarışması Başvuru Formu

Exxen’de yayınlanacak olan yarışmayı Ali Biçim ve Mesut Can Tomay sunacak. Sosyal medya fenomeni Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, kendileri gibi olan YouTube yıldızlarını yarışmaya katılmaya davet ediyor. Bu yarışmaya katılan YouTube fenomeni, Türkiye’nin yeni YouTube yıldızı olabilir.

O Adam Oldun mu Yarışması Başvuru Katılım Şartları

O Adam Oldun Mu yarışmasına katılmak için YouTube'da videonuz ve takipçi sayınız olması gerekebilir. YouTube kullanıcıları Ali Biçim ve Mesut Can Tomay programın sunucuları olacak. Yarışma içeriğinde YouTube kanalı olan youtuberlar rekabet edecek. Yarışmada Türkiye'deki en iyi YouTuber yıldızını seçilecek.

O Adam Oldun mu Yarışması Ödülü Nedir?

O Adam Oldun Mu Yarışması 2021'in başlarında Exxen’de yayınlanmaya başlayacak. O Adam Oldun Mu yarışmasının ödülü açıklanmasa da 10.000 TL olduğunu düşünüyoruz. Elbette bu ödül haftada bir ise böyle olacak.

O Adam Oldun mu Yarışması Formatı Nedir, Nasıl Bir Yarışma

O Adam Oldun Mu yarışması Exxen üzerinden yayın hayatına başlayacak ve Türkiye'nin en iyi YouTube yıldızını seçecek. Etkili YouTuberların veya YouTuber olmak isteyenlerin, takipçileri ve YouTube videoları beğeni sayısı için yarışacağı O Adam Oldun Mu yarışmasına katıldıktan sonra iyi bir beğeni sayısına sahip olmalısınız.



Son Güncelleme: 25.12.2020 20:06
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Anahtar Kelimeler:
YoutuberMesut Can TomayAli BiçimO Adam Oldun MuAcun IlıcalıExxen
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