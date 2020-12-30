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Exxen No Limit başvurusu nasıl yapılır?

Exxen platformunun en dikkat çeken yapımlarından bir tanesi olan No Limit'in başvurusunun nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi, Exxen No Limit başvurusu nasıl yapılır? sorusunu araştırmaya başladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 21:32
Exxen No Limit başvurusu nasıl yapılır?
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Acun Ilıcalı’nın yeni içerik platformu olan Exxen’in merakla beklenen programlarından bir tanesi olan No Limit merak edilmeye başladı. Pek çok kişi tarafından No Limit programı başvuruları araştırılırken başvuruların Exxen.com adresi üzerinden alınacağı belirtildi.

1 Ocak 2021 tarihinde duyurulması beklenen ve pek çok içerik ile vatandaşların dikkatini çeken Exxen’in en merak edilen yapımı No Limit oldu. Sadece futbol üzerine değil tüm spor alanlarında limitlerin zorlanacağı bir program olması beklenen No Limit programında heyecanı yüksek bir program olacak.

Exxen ile ilgili tüm gelişmeler Acun Ilıcalı tarafından her gün yeni paylaşımlar ile duyurulmaya devam ederken No Limit programının başvuruları Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile başladığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 21:32
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Anahtar Kelimeler:
ExxenNo LimitBaşvuru
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