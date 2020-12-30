Exxen No Limit başvurusu nasıl yapılır?

Acun Ilıcalı’nın yeni içerik platformu olan Exxen’in merakla beklenen programlarından bir tanesi olan No Limit merak edilmeye başladı. Pek çok kişi tarafından No Limit programı başvuruları araştırılırken başvuruların Exxen.com adresi üzerinden alınacağı belirtildi.
Exxen ile ilgili tüm gelişmeler Acun Ilıcalı tarafından her gün yeni paylaşımlar ile duyurulmaya devam ederken No Limit programının başvuruları Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile başladığı belirtildi.
Son Güncelleme: 30.12.2020 21:32