Exxen nedir, nasıl izlenir?

Neden EXXEN? “Exxen” adı nereden geliyor?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı TV8’i satın alarak daha çok başarılara imza atıyor. Hayata geçirdiği diziler, programlar, birbirinden farklı yarışmalar ile günümüz dünyasına uygun popüler ve sevilen ünlüler ile beraber karşımıza çıkmakta. Yeni projesinden sıkça söz eden Ilıcalı iddialı bir platformla geldiğini belirterek isminin” EXXEN” olduğunu açıkladı. Dijital yayın platformu olan exxen ismini ise İngilizce’de Ex (eski anlama gelmektedir.) EXE ise (altenatif) kelimenin birleşmesi ile birlikte EXXEN olmuştur.

Yeni platform yayın hayatına ne zaman başlayacak?

Her geçen gün farklı projelerle karşımıza çıkan EXXEN tanıtım fragmanları ile heyecanı daha çok arttırıyor. 1 OCAK 2021’de yayın hayatına başlayacağı bekleniyor.

Dijital platform “EXXEN” nereden izlenecek?

“EXXEN” aylık 7,99 TL olacak!

İntenet üzerinden hayatına devam edecek olan platform online(çevrimiçi) şeklinde belirlenen ücret karşılığında aylık veya yıllık olarak abone olunması ile şartı ile izlenebilecek.Herkesin ödeyebileceği bir miktar olmasını isteyen yayın sahibi Acun Ilıcalı exxen için aylık 7,99 TL gibi bir rakam sundu. Abone olunduğunda ise bu rakam 5,99 TL olacaktır.

İlk hafta ücretsiz olan platformda Dizileri ile oldukça dikkat çekmektedir. Şu ana kadar 13 dizisi mevcuttur. Bunlar bazıları; Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in başrollerinde oynadığı “Bu Benim Masalım” ve bir zamanların çocuklar için vazgeçilmez olan “Sihirli Annem” 2021 yeni kadrosu ile seyircileri ile buluşacak.

Talk Showlar hayatımızın vazgeçilmez parçası olmaya devam etmekte. Acun Ilıcalı ise Enes Arıkan’ı Talk Show için seçmiş durumda. Youtube fenomenlerinden ise Orkun Işıtmak, Zeynep Bastık Hasan Can Kaya gibi ünlü isimler bulunmakta.