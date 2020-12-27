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Exxen nedir, Exxen indirme işlemi nasıl yapılır? Android ve IOS için EXXEN APK

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni dijital medya platformu Exxen için geri sayım devam ediyor. 1 Ocak 2021'den itibaren kullanıma açılacağı ifade edilen Exxen'in Android ve İOS cihazlar için indirme işleminin nasıl yapıldığı merak edilenler arasında yer alıyor. Exxen kapsamında birbirinden çeşitli yapımların yayınlanması bekleniyor...

27 Aralık 2020 Pazar 20:20
Exxen nedir, Exxen indirme işlemi nasıl yapılır? Android ve IOS için EXXEN APK
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Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından biri olan TV8’in sahibi Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bilgiler vermişti. Uzun senelerdir Türkiye’de televizyon sektörünün önemli isimlerinden olan Acun Ilıcalı, son senelerde giderek yaygınlaşan dijital medya platformu alanına adım atacağını ifade etmişti.

Acun Ilıcalı, Exxen ismindeki dijital medya platformunun 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kullanıcılara sunulacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı’nın bu açıklaması ardından vatandaşlar Exxen ile ilgili araştırmalarına başladılar.

Exxen nedir?

Exxen platformu, intenet üzerinden yayınlanacak olan içeriklerin yer aldığı dijital medya platformudur. Platform kapsamında dizi, film, program, yarışma, belgesel ve animasyon gibi birçok çeşitteki yapımlar izleyenleri ile buluşturulacaktır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kullanıcılarına sunulacağı ifade edilen Exxen platformuna şu an için erişim bulunmuyor. Exxen’e olan erişim açıldığında indirme bağlantılarını içeriğimize ekleyeceğiz.

Exxen ücreti ne kadar olacak?

Acun Ilıcalı, Exxen kapsamında iki farklı fiyat seçeneği sunulacağını açıkladı. İlk seçenekte düşük ücretli ancak kullanıcıları bunaltmayacak şekilde reklamlar yer alacağı, ikinci seçenekte ise daha yüksek ücrete karşılık hiç reklam olmayacağı ifade edildi. Buna göre Exxen platformu hem düşük bütçeli hem de yüksek bütçeli vatandaşlar tarafından rahatlıkla kullanılabilecek.

Android ve İOS için Exxen nasıl indirilir?

Exxen platformunun indirilebilmesi için Google Play Store ve App Store üzerinden indirme bağlantılarının kullanılması gerekmektedir. 1 Ocak 2021 tarihinde kullanıma açılacak olan Exxen’in indirme linki ve erişim adresi içeriğimize eklenecektir.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 20:20
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Anahtar Kelimeler:
ExxenAcun IlıcalıAcun MedyaAndroidIOS
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