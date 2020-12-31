İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

Exxen ne zamana kadar ücretsiz olacak, kaç gün ücretsiz? Exxen Tv nasıl izlenir, uygulaması var mı?

Exxen TV'nin ne zaman yayınlanacağı pek çok kişi tarafından merak edilmeye devam ediyor. Platformu merak edenler, Exxen ne zamana kadar ücretsiz olacak, kaç gün ücretsiz? Exxen TV nasıl izlenir, uygulaması var mı? soruları araştırılıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 01:00
Exxen ne zamana kadar ücretsiz olacak, kaç gün ücretsiz? Exxen Tv nasıl izlenir, uygulaması var mı?
Takip Et:

Acun Ilıcalı tarafından yeni yılla birlikte duyurulacak olan Exxen’in açılışa özel kaç gün ücretsiz olacağı merak ediliyor. Pek çok kişi sevdiği programı izleyebilmek için Exxen’i satın almayı düşünürken Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda platformun aylık ücreti ve ne kadar süre ücretsiz olacağını araştırmaya başladı.

Platformda yer alacak içerikler bir bir açıklanırken aynı zamanda ilerleyen süreçlerde hangi programların geleceği de açıklanmaya devam ediyor.

Exxen kaç gün ücretsiz olacak?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalarda 1 Ocak 2021 tarihinde duyurulacak olan Exxen platformunun 7 gün ücretsiz olacağı açıklandı.

Exxen TV üyelik ücreti ne kadar?

Exxen TV’nin aylık ücreti de Acun Ilıcalı tarafından açıklanırken yapılan açıklamalarda Exxen’in aylık ücretinin 9,90 TL olacağı belirtildi.

Exxen ne zaman açılacak?

Sosyal medya üzerinden verilen tarihler sonrasında Exxen’in 1 Ocak 2021 ile yayın hayatına başlayacağı ve programların sırası ile başlayacağı belirtildi.

Exxen’de hangi programlar olacak?

Youtuberlardan pek çok ünlü isme kadar program ve dizi projelerinde yer alırken Aleyna Tilki’den Cemal Can’ın başrollerinde olacağı müzikal dizilere kadar projeler arasında yer alıyor. Mini dizilerinde olduğu yapımlar arasında Vahşi Şeyler yer alırken dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar bulunuyor.

Ayla ve Müslüm filmleri ile büyük başarı elde eden Mustafa Uslu’nun başrollerinde olduğu aynı zamanda Özgü Namal’ın da oyuncuları arasında olduğu Hükümsüz adlı dizinin de Exxen üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

Acun Ilıcalı tarafından sürpriz olarak duyurulan Tolga Çevik’in yapacağı Tolgshow Filtresiz programı da Exxen üzerinden yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 01:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenücretsizPlatform
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Google 202 yılbaşı nedir? 2021 Yılbaşı Doodle hatalı mı, neden 202 yılbaşı aramasına gidiyor, neden 2020 yılbaşı yazıyor?
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
Kredi borcu olanların dikkatine! Bankalar 12 ay boyunca geri ödemesiz kredi verilecek
2021 Cin fiyatları ne kadar oldu? Güncel cin fiyatları ve markaları listesi
Süper Lig'de 15. hafta sonuçları ve Süper lig güncel puan durumu
2021 İBB asgari ücret maaşı ne kadar?
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Vivo Y20 özellikleri ve fiyatı
Exxen ne zamana kadar ücretsiz olacak, kaç gün ücretsiz? Exxen Tv nasıl izlenir, uygulaması var mı?
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2020
İcra harç hesaplama nasıl yapılır? İcra başvuru harçları
Hadise Kaan Yıldırım aşk iddiaları sosyal medyayı salladı!
İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ne kadardır? 2019 isteğe bağlı sigorta prim ödemesi fiyatları
Kadın dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Kadın yeni sezon fragmanı yayınlandı
Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin adı ne olacak? Hangi ittifaka katılacak?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 31 Aralık 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı, yapılacak mı?
TOBB tablet nasıl alınır? TOBB tablet başvurusu nasıl yapılır?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 31 Aralık 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Gain Medya reklam şarkısını kim söylüyor? İstikrarlı Hayal Hakikattir sözleri ve videosu
Bugün gram altın ne kadar oldu? 31 Aralık 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.