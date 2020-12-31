Exxen ne zamana kadar ücretsiz olacak, kaç gün ücretsiz? Exxen Tv nasıl izlenir, uygulaması var mı?

Acun Ilıcalı tarafından yeni yılla birlikte duyurulacak olan Exxen’in açılışa özel kaç gün ücretsiz olacağı merak ediliyor. Pek çok kişi sevdiği programı izleyebilmek için Exxen’i satın almayı düşünürken Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda platformun aylık ücreti ve ne kadar süre ücretsiz olacağını araştırmaya başladı.

Platformda yer alacak içerikler bir bir açıklanırken aynı zamanda ilerleyen süreçlerde hangi programların geleceği de açıklanmaya devam ediyor.

Exxen kaç gün ücretsiz olacak?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalarda 1 Ocak 2021 tarihinde duyurulacak olan Exxen platformunun 7 gün ücretsiz olacağı açıklandı.

Exxen TV üyelik ücreti ne kadar?

Exxen ne zaman açılacak?

Exxen TV’nin aylık ücreti de Acun Ilıcalı tarafından açıklanırken yapılan açıklamalarda Exxen’in aylık ücretinin 9,90 TL olacağı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden verilen tarihler sonrasında Exxen’in 1 Ocak 2021 ile yayın hayatına başlayacağı ve programların sırası ile başlayacağı belirtildi.

Exxen’de hangi programlar olacak?

Youtuberlardan pek çok ünlü isme kadar program ve dizi projelerinde yer alırken Aleyna Tilki’den Cemal Can’ın başrollerinde olacağı müzikal dizilere kadar projeler arasında yer alıyor. Mini dizilerinde olduğu yapımlar arasında Vahşi Şeyler yer alırken dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar bulunuyor.

Ayla ve Müslüm filmleri ile büyük başarı elde eden Mustafa Uslu’nun başrollerinde olduğu aynı zamanda Özgü Namal’ın da oyuncuları arasında olduğu Hükümsüz adlı dizinin de Exxen üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

Acun Ilıcalı tarafından sürpriz olarak duyurulan Tolga Çevik’in yapacağı Tolgshow Filtresiz programı da Exxen üzerinden yayınlanacak.