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Exxen ne zaman yayına başlayacak? Exxen paketleri neler? Exxen reklamlı reklamsız üyelik paket ücreti

Usta televizyoncu Acun Ilıcalı iddalı bir çıkış yapıyor! Rakiplerini merakta bırakan Exxen dijital platform kanalı hakkında!

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:52
Exxen ne zaman yayına başlayacak? Exxen paketleri neler? Exxen reklamlı reklamsız üyelik paket ücreti
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Televizyon ve Show dünyasının bir numaralı isimlerinden Acun Ilıcalı milenyum değişimlerini akıllıca kullanmaya devam ediyor. Milyonlara ulaşan format ve programlara sahiplik eden Ilıcalı’ dan yeni bir girişim var. Dijital platformlar revanşa geçmişken Acun Ilıcalı’ da atağını yaptı. Ünlü ve sevilen isimlerle çalışmaya özen gösteren Ilıcalı halkın nabzını çok iyi tutuyor. Tam bir Show dâhisi…

Acun Ilıcalı yeni dönemde herkes tarafından konuşulacak bir dijital kanal kurdu. EXXEN kanalının sahibi Ilıcalı dijital içeriklerde neler kullanacak merak ediliyor. Kanal kurulum aşamasında olduğu için ücret ve üyelik koşulları henüz belli değil. İçerik olarak Netflix ve youtube içeriklerinden kullanılacağı konuşuluyor.

Üyelik ücreti 10 tl!

Youtube paketi için üyelik ücreti 10 tl olacak ve reklamlar izleme koşulu taşıyacak bilgisi henüz netleşmedi. Netflix paketi için ise 20 ile 30 tl arasında bir fiyat belirlenmesi söz konusu. Ek paket fırsatlarının da olabileceği bir yayın paketi hazırlayan Ilıcalı rakiplerini düşündürüyor. Bakalım seyirciyi ve rakip platformları nasıl bir Exxen bekliyor!



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:52
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Anahtar Kelimeler:
AcunExxenNetflixDijitalplatform
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