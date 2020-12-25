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Exxen ne zaman açılacak? EXXEN aylık ücreti ne kadar olacak? Exxen TV'de yayınlacan program ve diziler listesi

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen’in, ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak ediliyor. Aynı zamanda platformun ücreti ve platform içerisindeki içerikler de merak konusu olmuş durumda. Yeni yıl ile birlikte yayın hayatına başlayacak olan Exxen’in, bazı yapımları da belli oldu. İşte tüm detaylar...

25 Aralık 2020 Cuma 19:03
Exxen ne zaman açılacak? EXXEN aylık ücreti ne kadar olacak? Exxen TV'de yayınlacan program ve diziler listesi
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen, yeni yıl ile birlikte yayın hayatına başlıyor. Dijital ortamda yayın yapacak olan Exxen’in içerisinde birçok yapım yer alıyor. Birçok dizinin, filmin yer alacağı platformda birbirinden farklı programlar da yer alacak.

 

Exxen ne zaman yayın hayatına başlayacak?

 

1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Exxen, dijital bir platform olarak hizmet verecek. Üyelerin, ücretli bir şekilde içerikleri izleyebileceği platform, yeni yılın ilk günü yayın hayatına başlıyor.

 

Exxen aylık ne kadar olacak?

 

Exxen platformunun fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak platformun ücretli olacağı biliniyor. Üyelik ile ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, platformda iki tip üyelik sistemi olacağını ve bu sistemlerden bir tanesinin reklamlı, bir tanesinin ise reklamsız olacağını söyledi. Reklamlı olanın fiyatı, reklamsız olana kadar daha düşük bir ücret olacak. Ayrıca Acun Ilıcalı, platformun fiyatının herkes tarafından ödenebilecek bir seviyede olacağını söyledi.

 

Exxen’de yer alacak yapımlarda belli olmaya başladı. Hem Acun Ilıcalı, hem de Exxen’in sosyal medya hesapları, platformda yer alacak yapımları açıklamaya devam ediyor. İşte platformda yer alacak yapımlar.

 

Vahşi Şeyler

Dizinin oyuncu kadrosunda; Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun gibi isimler yer alıyor. Aksiyon türünde olan dizi, aynı zamanda komedi ve aşkı izleyiciye sunacak.

 

Ayaktenis

Eski futbolcuların yer alacağı yapımda, futbolcular ayak tenisi oynayacak. Dört büyük takımdan 2’şer eski oyuncunun yer alacağı programda, Fenerbahçe’den Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı, Galatasaray’dan Albert Riera ve Ayhan Akman, Beşiktaş’tan Pascal Nouma ve Ahmet Dursun, Trabzonspor’dan ise Ibrahim Yattara ve Hami Mandıralı yer alıyor. Özellikle futbolseverler bu yapımı merakla bekliyor.

 

Yetiş Zeynep

Bir babayı ve 6 çocuğunu konu alacak dizi, seyirciyi güldürecek. Dizinin başrolünde Zeynep karakterini oynayacak Aslı Bekiroğlu bulunuyor.

 

Katarsis

Daha önce YouTube’da yayınlanan Katarsis programı artık Exxen platformunda. Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın yer aldığı program, Exxen platformunda seyirciyle buluşmaya devam edecek.

 

Kral Şakir

Exxen’de her yaştan insan için programlar yer alacak. Kral Şakir çizgi filmi de çocuklar için platformda yerini alacak.

 

MasterChef Junior

TV8’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen MasterChef programının, çocuklar için uyarlaması da Exxen’de yer alacak. Yarışmada yemekleri çocuklar yapacak.

 

Öğrenci Evi

Oyuncu kadrosu bir hayli kalabalık olan yapımda, aynı evde kalan 4 kişinin farklı hikayeri ele alınacak.

 

Akıl Oyunları

İki illüzyonun gösterilerde bulunacağı program, platformda yerini alacak.

 

Gibi

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Feyyaz Yiğit, komik skeçlerden oluşan Gibi dizisinde izleyiciyle tekrar buluşacak. Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü filmlerinde seyirciyi kahkahaya boğan Feyyaz Yiğit, bu yapımda da seyirciyi güldürecek. Platformun en güçlü yapımları arasında yer alan Gibi dizisinde Feyyaz Yiğit’e, Kıvanç Kılınç eşlik edecek.

 

Garaj

Lüks arabaların konuşulacağı programda, Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak arabalarla ilgili her şeyi konuşacak.

 

Tolgshow

Daha önce televizyonda yayınlanan Tolgshow artık Exxen’de. Tolga Çevik’in sevilen programı Tolgshow, Exxen platformunda izleyiciyi güldürmeye devam edecek.

 

@EnisArıkan

Enis Arıkan’ın sunuculuğu yapacağı program, eğlence türünde olacak.

 

Kirli Çamaşırlar

Youtuberlar arasında adından en fazla söz ettiren isimlerden biri olan Orkun Işıtmak, konuklarına cesaret edilemeyen bütün soruları soracak.

 

Sihirli Annem

Daha önce televizyonda yayınlanan ve çok sevilen Sihirli Annem dizisi, Exxen tarafından tekrar çekildi. Yeni oyuncu kadrosu ile platformda yer alacak dizinin oyuncu kadrosunda; Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nisa Aksongür gibi isimler yer alıyor.

 

Zeynep Bastık ve Konukları

YouTube kanalından program yapan şarkıcı Zeynep Bastık’ta artık Exxen’de. Sevilen şarkıcı, konuklarıyla beraber izleyiciye müzik keyfi yaşatacak.

 

Konuşanlar

Son dönemin en çok konuşulan programlarından olan Konuşanlar programı da artık Exxen’de. Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu program, Exxen’de izleyicilerini güldürmeye devam edecek. Daha önce YouTube’da yayınlanan ve her hafta trendler arasına giren program, Exxen’in en iddiali projeleri arasında yer alıyor.

 

Şeref Bey

Oyuncu kadrosu ve konusuyla Exxen’in en çok merak edilen projesi Şeref Bey. Oyuncu kadrosunda oldukça iyi isimlerin yer aldığı dizi, yeni yılla beraber Exxen platformunda yayınlanacak. Dizide, Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Serhat Kılıç, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:03
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