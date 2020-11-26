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Exxen ne zaman açılacak? Exxen açılış tarihi belli oldu mu?

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen için geri sayım başladı. Ünlü televizyoncu birçok projeyle anlaşırken Exxen ne zaman açılacak, Exxen açılış tarihi belli oldu mu soruları gündeme getirildi.

26 Kasım 2020 Perşembe 21:59
Exxen ne zaman açılacak? Exxen açılış tarihi belli oldu mu?
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen merakla bekleniyor. Online dizi film platformu olan Exxen için Acun Ilıcalı birçok yeni projeyle anlaştı. Yapılan anlaşmaların ardından gözler platformun ne zaman açılacağına çevrildi.


Exxen platformunda dizi ve filmlerin yanı sıra pek çok program ve yarışma yer alacak. Ilıcalı Netflix’e rakip olarak hazırladıkları platform için Youtube’da popüler olan programlarla anlaştı. Bu programlar arasında Konuşanlar, Katarsis gibi çok izlenen yapımlar yer alıyor.

Programların dışında platformda yer alacak diziler şu şekilde;

  • Sihirli Annem,
  • Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in yer aldığı müzikal dizi,
  • Youtuberların yer aldığı Öğrenci Evi dizisi,
  • Şeref Bey,
  • Hükümsüz,
  • Zehirli Çiçekler,
  • Dadı,
  • Eziklerin Savaşı,
  • Yaş 17,
  • Vahşi Şeyler.

Platformda bu dizilerin yanı sıra Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu yapacağı Next Top Model yarışması ve Ceza ile Sagopa Kajmer’in sunacağı Rapstar yarışması ile birlikte Tolga Çevik’in fenomen programı Tolgshow komedi programı yer alacak.



Son Güncelleme: 26.11.2020 21:59
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ExxenAcun Ilıcalı
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