Exxen ne zaman açılacak? Exxen açılış tarihi belli oldu mu?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen merakla bekleniyor. Online dizi film platformu olan Exxen için Acun Ilıcalı birçok yeni projeyle anlaştı. Yapılan anlaşmaların ardından gözler platformun ne zaman açılacağına çevrildi.
Programların dışında platformda yer alacak diziler şu şekilde;
- Sihirli Annem,
- Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven’in yer aldığı müzikal dizi,
- Youtuberların yer aldığı Öğrenci Evi dizisi,
- Şeref Bey,
- Hükümsüz,
- Zehirli Çiçekler,
- Dadı,
- Eziklerin Savaşı,
- Yaş 17,
- Vahşi Şeyler.
Platformda bu dizilerin yanı sıra Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu yapacağı Next Top Model yarışması ve Ceza ile Sagopa Kajmer’in sunacağı Rapstar yarışması ile birlikte Tolga Çevik’in fenomen programı Tolgshow komedi programı yer alacak.
Son Güncelleme: 26.11.2020 21:59